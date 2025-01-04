Обстріл окупованої Горлівки: поранено людей, пошкоджено будинок культури

В окупованій Горлівці вранці 4 січня обстрілу зазнав житловий масив «Комсомолець». В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення 10 людей.
Там само обстрілом пошкоджено однойменний будинок культури.
Окупаційна адміністрація стверджує, що постраждали лише мирні мешканці. Не вказано, чи були у будівлі будинку культури російські військові.
Як повідомлялося, населені пункти чотирьох районів Донецької області зазнали обстрілів з боку російської армії за п'ятницю, 3 січня. Це Волноваський, Покровський, Краматорський та Бахмутський райони.
За добу російські війська 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини.