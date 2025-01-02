Головне за день: У Кураховому ЗСУ під вогневим контролем росармії. Оборона Ізюму та Балаклії

Суспільство



З 1 січня 2025 року росіяни позбавили будь-яких прав українців в окупації, які не отримали паспорту РФ. Зокрема люди не можуть отримати ліки. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



Бойові дії



За даними аналітичного проекту DeepState, окупанти просунулися біля Волкового, Нескучного, в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях.



Під час атаки Росії 1 січня центром Києва вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки та адміністративні будівлі, де розміщені комітети та підрозділи апарату Верховної Ради. У ніч проти 2 січня армія РФ атакувала Миколаївку Донецької області, пошкоджено гаражні приміщення, приватні домоволодіння. Одна людина загинула через атаку росіян Васильівським районом Запорізької області , окупанти одинадцять разів ударили КАБами по Степногорську. Військові РФ атакували маршрутку в Корабельному районі Херсону. Троє людей отримали вибухові травми, контузії та осколкові поранення ніг.



Російські війська уникають лобового штурму Покровська, намагаючись оточити місто, розповів речник ОСГВ «Хортиця» майор Віктор Трегубов.



У Харківській області готують кругову оборону Ізюма та Балаклії. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що зведення фортифікаційних споруд – це частина планових заходів, передбачених для зміцнення обороноздатності регіону.



У селищі Іванівське Рильського району Курської області ракетним ударом уражено розташування військових 810-ї бригади морської піхоти РФ. Інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає.



Під час операції поблизу окупованого Криму 31 грудня морські дрони «Magura V5» знищили два російські вертольоти Мі-8. За даними розвідки, екіпажі бортів також було ліквідовано. Ще один гелікоптер РФ зазнав вогневої поразки і підбитим зміг приземлитися.