В окупованому Донецьку пролунав вибух

У Петрівському районі Донецька сьогодні пролунав вибух. Фото: Типовий Донецьк/Telegram

У четвер, 2 січня, приблизно о 10:05 у Петрівському районі окупованого Донецька пролунав вибух. Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

На відео від місцевих жителів помітний стовп диму, що піднімається до неба після удару.

Про постраждалих та руйнування внаслідок вибуху не повідомляється.

Нагадаємо, у понеділок, 30 грудня, чотири мирні жителі постраждали під обстрілами, заявили в угрупуванні «ДНР». У Кіровському районі окупованого Донецька під час детонації вибухонебезпечного предмета в одній із лісосмуг поранено чоловіка. У Микитівському районі Горлівки під обстрілом поранено місцевого жителя. Також постраждали двоє чоловіків, які перебували в авто під час атаки безпілотника.