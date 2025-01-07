Росіяни розмістили штаб у санаторії Сакського району Криму

Вантажівка, імовірно, біля санаторію на вулиці Морська. Фото: АТЕШ

Спротив кримських татар та українців на півострові «АТЕШ» виявив нове місце дислокації російських військових у санаторії, розташованому в Сакському районі на вулиці Морська.



Зазначається, що на території санаторію зафіксовано безліч вантажної військової техніки, особовий склад у військовій формі та посилену охорону.



«Нашим агентам вдалося добути безліч цінної інформації. Наразі встановлюється точний військовий підрозділ, розміщений на цьому об'єкті», - інформують партизани.



За словами представників «АТЕШ», окупанти цинічно прикриваються цивільними, розміщуючи свої об'єкти в курортній зоні, оточеній санаторіями та житловими будинками.



А це, своєю чергою, не тільки загрожує безпеці місцевих жителів, а і є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, російські окупанти «засвітили» склад боєприпасів на заході Криму.