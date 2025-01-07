Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Обстріли Донецької області: один загиблий і четверо поранених

07 січня 2025, 08:48

Обстріли Донецької області: один загиблий і четверо поранених

Обстріл ЗС РФ Донеччини, 1 загиблий і 4 поранених. Фото: Донецька ОВА Обстріл ЗС РФ Донеччини, 1 загиблий і 4 поранених. Фото: Донецька ОВА

За 6 січня російські війська вбили одного жителя Донецької області – у Сіверську. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Ще 4 людини в області за добу дістали поранення. Одного жителя було поранено у Сіверську, двох у Рівному та ще одного у Родинському», — уточнив начальник Донецької військової адміністрації.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2921 особу вбитими та 6558 — пораненими.

Нагадаємо, днем раніше поліцейські евакуювали родину з дітьми з Костянтинівки.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Україна
Інше
поранені люди обстріли на Донеччині поранені цивільні

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
09:27
Близько 150 людей залишаються у Торецьку Донецької області
08:15
Росіяни розмістили штаб у санаторії Сакського району Криму
08:06
Російські війська захопили Лозову в Харківській області — DeepState
11:19
Росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу
10:49
Міноборони РФ заявило про захоплення Курахового: ЗСУ це спростовують
09:38
Зеленський розповів, коли можуть розпочатись переговори з Росією
08:58
Росіяни поранили 7 людей на Донеччині за добу
11:47
Костянтинівку з самого ранку обстрілюють з артилерії війська РФ
10:14
Російські війська просунулися в Кураховому, Торецьку та Шевченку Донецької області — DeepState
21:00
Головне за день: Обстріл Горлівки та Сум. У Росії під час вибуху критично поранено командира
11:55
Обстріл окупованої Горлівки: поранено людей, пошкоджено будинок культури
09:06
У Маріуполі більше не надають житло замість втраченого — його отримали небагато людей
23:00
Головне за день: Україна розробляє ракету для ударів по Москві. Атака на Чернігів
09:25
Окупанти «засвітили» склад боєприпасів на заході Криму
23:00
Головне за день: У Кураховому ЗСУ під вогневим контролем росармії. Оборона Ізюму та Балаклії
15:42
У ніч проти 2 січня війська РФ обстріляли Миколаївку Донецької області
11:07
В окупованому Донецьку пролунав вибух
08:24
У ЦНС з'ясували, яких прав загарбники позбавили українців в окупації з 1 січня
23:00
Головне за день: До 9 травня Кремль сподівається завершити переговори. Ситуація у Кураховому
20:17
До 9 травня Кремль сподівається завершити переговори щодо України — Sky News
усі новини
09:35
ССО ліквідували групу військових КНДР у Курській області
09:27
Близько 150 людей залишаються у Торецьку Донецької області
08:48
Обстріли Донецької області: один загиблий і четверо поранених
08:41
Спецпредставник Трампа по Україні відклав візит до Києва до інавгурації
08:15
Росіяни розмістили штаб у санаторії Сакського району Криму
08:06
Російські війська захопили Лозову в Харківській області — DeepState
07:53
У Сумській області повідомили про збиті БПЛА за перший тиждень 2025 року
07:33
Втрати російських окупантів перевищили 800 000 солдатів
23:20
Російський блогер 13-й потрапив під український обстріл
23:00
Головне за день: Росіяни знову вбили українських полонених. ЗСУ просунулися в Курській області
21:55
«Хижак» показав поточний стан зруйнованого Торецька
20:40
ВМС України знищили два ЗРГК «Панцир-С1» і одну «Осу»
19:50
Бійці ЗСУ на квадроциклі транспортують російських полонених
19:20
Джастін Трюдо залишає посаду прем'єр-міністра Канади
18:11
У Херсоні БПЛА атакував маршрутне таксі: є загиблий та поранені
17:40
ЗСУ атакували ракетами Storm Shadow військові склади в Каменськ-Шахтинському, можливе влучання у ЗРК
16:50
Поліцейські евакуювали сім'ю з дітьми з Костянтинівки
16:00
Двоє хлопчиків підірвалися на вибухонебезпечному предметі в Донецькій області
15:59
Німеччина поставить Україні додаткові боєприпаси
15:30
Вірус, спалах якого фіксують у Китаї, вже в Україні. У Донецькій області поки не виявлено
усі новини
ВІДЕО
Вантажівка, імовірно, біля санаторію на вулиці Морська. Фото: АТЕШ Росіяни розмістили штаб у санаторії Сакського району Криму
07 січня, 08:15
Вид на зруйнований російськими окупантами Торецьк. Фото: кадр із відео «Хижак» показав поточний стан зруйнованого Торецька
06 січня, 21:55
ВМС України знищили 2 «Панцир-С1» та 1 «Осу». Фото: кадр із відео ВМС України знищили два ЗРГК «Панцир-С1» і одну «Осу»
06 січня, 20:40
У Херсоні БПЛА атакували маршрутку, є загиблий. Фото: Херсонська МВА У Херсоні БПЛА атакував маршрутне таксі: є загиблий та поранені
06 січня, 18:11
Поліцейські евакуювали сім'ю з дітьми з Костянтинівки. Фото: Нацполіція Поліцейські евакуювали сім'ю з дітьми з Костянтинівки
06 січня, 16:50
У Краматорську несподівано почало пробиватися російське радіо. Ілюстративне фото У Краматорську зненацька з'явилося російське радіо
06 січня, 13:49

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір