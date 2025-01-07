Обстріли Донецької області: один загиблий і четверо поранених

За 6 січня російські війська вбили одного жителя Донецької області – у Сіверську. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Ще 4 людини в області за добу дістали поранення. Одного жителя було поранено у Сіверську, двох у Рівному та ще одного у Родинському», — уточнив начальник Донецької військової адміністрації.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2921 особу вбитими та 6558 — пораненими.
Нагадаємо, днем раніше поліцейські евакуювали родину з дітьми з Костянтинівки.
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