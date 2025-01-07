Спецпредставник Трампа по Україні відклав візит до Києва до інавгурації

Спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог відклав візит до Києва. Фото: NYT

Спеціальний посланник Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог відклав візит до Києва. Про це йдеться у повідомленні агентства Reuters.

Раніше агентство повідомляло, що Келлог відвідає Київ та інші європейські столиці на початку січня у рамках плану щодо врегулювання українського конфлікту. Наразі стало відомо, що візит відкладено до інавгурації Трампа 20 січня.

Причину перенесення візиту не вказано.

У червні 2024 року Кіт Келлог разом із радником Трампа Фредом Фляйцем запропонували свій план миру, відповідно до якого Київ продовжить отримувати озброєння лише за умови старту переговорів. Якщо Москва відмовлятиметься від переговорів, її попередять про посилення підтримки України.