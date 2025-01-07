Російські війська захопили Лозову в Харківській області — DeepState

Росіяни захопили село Лозова у Харківській області. Карта DeepState

Російські загарбники окупували населений пункт Лозова Ізюмського району Харківської області та просунулися до Нової Кругляківки. Також війська РФ захопили села Шевченко та Іванівка, і просунулися у Торецьку Донецької області. Про це йдеться у повідомленні DeepState.

«Ворог окупував Лозову і намагається просунутися до Нової Кругляківки», — йдеться у повідомленні.

У повідомленні DeepState посилаються на опубліковане Головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським відео, на якому зафіксовано ураження російської колони, яка проводила штурмові дії в 2,05 км на схід від Нової Кругляківки.

Аналітики DeepState повідомили, що після певного затишшя відбувається активізація супротивника на різних ділянках.

Лозова — село у Борівській селищній громаді Ізюмського району Харківської області. Населення за переписом 2001 року становило 131 особу. До 2020 року орган місцевого самоврядування — Богуславська сільська рада.