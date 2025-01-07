Унаслідок дронової атаки на Херсон постраждав 59-річний чоловік

З самого ранку російські війська атакували Херсон за допомогою БПЛА, внаслідок однієї з дронових атак постраждав 59-річний чоловік, який перебував на вулиці. Про це написав начальник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін.
За словами голови Херсонської ОВА, «швидка» доставила постраждалого до лікарні з вибуховою травмою, контузією та осколковим пораненням ноги.
Нагадаємо, 6 січня 2025 року, у Херсоні БПЛА атакував маршрутне таксі, внаслідок удару є загиблий та поранені.
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