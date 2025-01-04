Головне за день: Обстріл Горлівки та Сум. У Росії під час вибуху критично поранено командира

Суспільство



У Росії внаслідок вибуху в критичному стані перебуває командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії Західного військового округу ЗС РФ (в/ч 03333) капітан Костянтин Нагайко. Він перебував на чергуванні у своїй військовій частині під час події. Нагайко причетний до злочинів в селі Гроза Куп'янського району Харківської області.



Російська окупаційна влада заявила про завершення видачі компенсаційного житла в Маріуполі. Як пише екс-радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, переважна більшість жителів міста, які втратили дах над головою, нічого не отримали.



Бойові дії



Російські війська скинули керовану авіабомбу на багатоповерхівку на Свеську громаду Сумської області. Попередньо поранено двох дітей та одного дорослого. Зруйновано один під'їзд багатоквартирного будинку. Проводиться аварійно-рятувальна операція. Під завалами можуть бути люди.



В окупованій Горлівці вранці під обстріл потрапив житловий масив "Комсомолець". В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення 10 людей.



Російські війська просунулися в Кураховому, Новосілці та Торецьку, повідомляє аналітичний проект DeepState.



Безпілотники атакували найбільший у РФ морський торговельний порт Усть-Луга у Ленінградській області. Більшість дронів були збиті над терміналом ТОВ «Новатранс» біля морського торгового порту Усть-Луга. Попередньо пошкоджені вікна в одній із будівель на території порту.