Міноборони РФ заявило про захоплення Курахового: ЗСУ це спростовують

У ЗСУ спростовують повідомлення Міноборони Росії про захоплення міста Курахове на Донеччині. Фото: Вікіпедія

Російські військові взяли під контроль місто Курахове у південно-західній частині Донецької області, ЗСУ втратили понад 12 тисяч осіб. Про це сьогодні повідомило Міноборони РФ.

«Під час активних наступальних дій підрозділи "Південного" угруповання військ повністю звільнили місто Курахове — найбільше населене пункт у південно-західній частині Донбасу», — зазначили в російському військовому відомстві в понеділок.

Водночас у ЗСУ заявили, що у Кураховому тривають заходи щодо знищення штурмових груп російських військ.

«Російська армія проводить штурмові дії у міській забудові Курахового. Нині там тривають заходи щодо виявлення та знищення штурмових груп противника. Аналогічна ситуація на напрямку Петропавлівки та Дачного», — повідомляє ОСУВ «Хортиця».

Раніше український аналітичний ресурс DeepState повідомляв про просування російських військ у Кураховому, Торецьку, Шевченку, біля Дальнього, Воздвиженки та Баранівки.