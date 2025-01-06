Росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу

Наслідки обстрілу одного з населених пунктів Донецької області російськими військами за минулу добу. Фото: ОВА

Минулої доби російські військові 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 6 січня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Покровську поранено 3 особи, пошкоджено 4 багатоповерхівки, магазин, адмінбудівлю та підприємство; у Надіївці поранено 2 особи, пошкоджено 2 будинки.

Краматорський район. У Лиманській громаді поранено 2 особи в Зарічному, пошкоджено 2 будинки в Шандриголовому та 1 у Дробишевому. У Костянтинівці пошкоджено 30 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, 5 підприємств, 3 нежитлові будівлі, інфраструктурний об'єкт, 3 лінії електропередач та 2 газопроводи. У Довгій Балці Іллінівської громади пошкоджено 2 об'єкти.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 приватні будинки та 3 багатоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджено 7 приватних будинків та 2 багатоповерхівки.

З лінії фронту евакуйовано 126 осіб, зокрема 12 дітей, повідомив керівник ОВА.