Головне за день: Україна розробляє ракету для ударів по Москві. Атака на Чернігів

Політика



Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із обраним президентом США Дональдом Трампом після його інавгурації. Він запевнив журналістів, що зустріч із Трампом запланована після 20 січня.



Операція ЗСУ у Курській області РФ сприяла переговорній позиції України. Як вважає президент України Володимир Зеленський, операція стала «козирем» для всіх переговорів та мала важливе значення для країн Глобального півдня.



Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив , що обговорить питання щодо обмеження підтримки українців у Словаччині. Він також повторив загрозу, що Словаччина може перервати постачання електроенергії до України.



Суспільство



У Маріуполі смертельно отруїли алкоголем шістьох окупантів, а на їхніх мобільних телефонах виявили допити військовослужбовців ЗСУ бурятами. Відео опублікував телеграм-канал «Маріуполь.Спротив».



З 1 січня у пенсіонерів-переселенців вилучатимуть залишки коштів на рахунках Ощадбанку. Це стосується пенсіонерів, котрі стали переселенцями до 24 лютого 2022 року. Вилучення торкнеться тих, хто протягом 12 місяців не знімав готівку, не розраховувався за покупки і не переказував кошти. Також вилучатимуть гроші з рахунків переселенців пенсіонерів, які не пройшли фізичної ідентифікації.



Бойові дії



Внаслідок нападу агресора на Київську область загинула одна людина, а ще четверо отримали поранення. Вночі Краматорськ зазнав російського удару – пошкоджено багатоквартирний будинок. У Чернігові в ході ракетної атаки загинула одна людина, четверо поранено, частково зруйновано 2 житлові будинки.



Через війну РФ проти України пошкоджено 1255 пам'яток української культурної спадщини. З них національного значення – 125, місцевого – 1055.



Україна розробляє свою зброю, якою зможе бити по Москві, пише британське видання The Telegraph. Крилата ракета «Трембіта» - це компактний боєприпас довжиною сім футів і вагою 90.7 кг, оснащений імпульсним реактивним двигуном та GPS-наведенням, що розробляється з 2023 року.