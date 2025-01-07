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Втрати ЗСУ у 400 тисяч людей сильно занижені — WP

07 січня 2025, 15:53

Втрати ЗСУ у 400 тисяч людей сильно занижені — WP

Втрати ЗСУ у 400 тисяч людей сильно занижені — WP

Повномасштабна війна досягла «точки перелому», наступні кілька тижнів покажуть, чи Україна зможе існувати як суверенна держава в межах своїх кордонів до російського вторгнення. Про це йдеться у редакційній статті американської газети The Washington Post (WP).

Зазначається, що російські окупанти потроху просуваються на Донеччині все далі на захід, особливо в районі Покровська та Курахового. ЗС РФ контролюють близько 20 відсотків території України.

При цьому Україна втрачає війська зі швидкістю, яка набагато перевершує здатність відновлення та продовження боїв. Офіційна оцінка втрат у 400 тисяч убитими та пораненими сильно занижена, стверджують фахівці.

Крім цього, за оцінками газети, тисячі змучених українських солдатів дезертують з лінії фронту.

«Час — найважливіший ресурс, який втрачає Україна і навряд чи вона переживе ще один рік такої руйнівної війни. Поспіх у переговорах (з РФ) може призвести до того, що Володимир Путін розгорне нову війну за більшу територію, як тільки він матиме шанс відновити виснажений потенціал своєї армії», — йдеться у матеріалі WP.

Невигідні умови майбутнього миру залишать українців озлобленими, адже щодня руйнуються житлові будинки, школи та фабрики, гинуть чиїсь друзі та родичі. Більша частина гніву буде спрямована на західних покровителів, українці звинуватять їх у зраді, зазначається у статті.

«Цю битву США та Україна не можуть програти, особливо уклавши погану угоду. Вирішення конфлікту матиме наслідки далеко за межами України — на карту поставлено авторитет Сполучених Штатів та НАТО», — роблять висновки автори.

Нагадаємо, спеціальний посланник Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог відклав візит до Києва. Раніше повідомлялося, що Келлог відвідає Київ та інші європейські столиці на початку січня у рамках плану щодо врегулювання українського конфлікту. Наразі стало відомо, що візит відкладено до інавгурації Трампа 20 січня.

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