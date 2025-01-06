«Хижак» показав поточний стан зруйнованого Торецька

Бійці патрульної поліції бригади «Хижак» опублікували відео, на якому показано поточний стан Торецька після обстрілів окупаційної армії РФ.
«Так зараз виглядає Торецьк... Місто у вогні, ворог посилює штурми. російська армія використовує звичну для себе тактику "випаленої землі", приносячи з собою лише горе й руйнування», - йдеться в описі до відео правоохоронців.
На Торецькому напрямку противник двічі атакував неподалік Щербинівки. Росіяни також скинули авіабомби на Торецьк, Катеринівку та Олександро-Калинове.
Раніше з'явилося відео наслідків вчорашнього обстрілу міста Костянтинівка Донецької області.
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