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Україну атакували 38 «Шахедів»: усі збиті, влучань немає

07 січня 2025, 10:12

Україну атакували 38 «Шахедів»: усі збиті, влучань немає

Україну атакували 38 БПЛА «Шахед», усі збиті. Фото: ПС ЗСУ Україну атакували 38 БПЛА «Шахед», усі збиті. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 7 січня 2025 року Росія атакувала територію України 38 ударними БПЛА «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це йдеться в доповіді Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 28 ударних БПЛА «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Влучань не зафіксовано. 10 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії.

Нагадаємо, ЗСУ також збили 83 БПЛА оперативно-тактичного рівня та знищили 170 автомобілів окупантів, два РСЗВ та 4 засоби ППО.

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