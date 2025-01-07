Україну атакували 38 «Шахедів»: усі збиті, влучань немає

Україну атакували 38 БПЛА «Шахед», усі збиті. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 7 січня 2025 року Росія атакувала територію України 38 ударними БПЛА «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це йдеться в доповіді Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Станом на 09.00 підтверджено збиття 28 ударних БПЛА «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях.



Влучань не зафіксовано. 10 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії.

Нагадаємо, ЗСУ також збили 83 БПЛА оперативно-тактичного рівня та знищили 170 автомобілів окупантів, два РСЗВ та 4 засоби ППО.