Український пілот F-16 збив 6 ракет за один бойовий виліт — історичний рекорд

Український пілот на F-16 збив 6 ракет за бойовий виліт. Фото: ПС ЗСУ

Український пілот F-16 під час російської атаки 13 грудня 2024 року знищив шість крилатих ракет за один виліт. Інформація про це з'явилася на Фейсбук сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Це сталося вперше в історії винищувача F-16. Чотири ракети були збиті авіаційними ракетами, а дві — з авіаційної гармати.



Пілот поділився, що цей досвід стане в пригоді його колегам. Подія вразила навіть американських партнерів, які були здивовані таким результатом.

Нагадаємо, 13 грудня 2024 року, росіяни атакували Україну за допомогою 287 цілей, зокрема було застосовано 94 ракети та 193 БПЛА.



Сили ППО тоді збили: 80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/«Калібр»/«Іскандер-К», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 80 ударних БПЛА «Shahed» і безпілотників невстановленого типу.