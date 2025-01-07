Дві жінки в Покровську дістали поранень через російські обстріли 7 січня: у місті залишається понад 7 тисяч осіб

Внаслідок російських обстрілів Покровська 7 січня дві жінки дістали поранень. Про це «Новинам Донбасу» повідомив начальник відділу комунікацій Національної поліції в Донецькій області Павло Дяченко.

Раніше ми повідомляли, що Покровська громада сьогодні зазнала обстрілів з боку російських військових. Під ударами опинилися Покровськ, Родинське та село Гришине.

Наразі у прифронтовому Покровську залишилося 7,3 тисячі осіб, евакуація цивільного населення сповільнилася, але продовжується. Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

«У місті зараз мешкає 7300 осіб. І для цих людей ще працюють де-не-де магазинчики, працює кілька аптек. Працюють фахівці нашого територіального центру, їх невелика кількість, вони вмовляють людей похилого віку евакуюватися», — розповів він.

За словами Добряка, після того, як у Покровську 12 грудня відключили газопостачання, а потім і електропостачання, за тиждень евакуювалися майже три тисячі людей, проте зараз евакуація сповільнилася — за добу виїжджають лише 5-10 мешканців.

Сергій Добряк закликав мешканців евакуюватися, бо ситуація з безпекою погіршується — агресор постійно обстрілює місто, застосовуючи КАБи, артилерію та дрони. Комунальники ліквідують наслідки обстрілів, але лише там, де дозволяє ситуація.