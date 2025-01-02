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У ЦНС з'ясували, яких прав загарбники позбавили українців в окупації з 1 січня

02 січня 2025, 08:24

У ЦНС з'ясували, яких прав загарбники позбавили українців в окупації з 1 січня

З 1 січня 2025 року росіяни позбавили будь-яких прав українців в окупації, які не отримали паспорт РФ. Зокрема люди не можуть отримати ліки. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Інформаційний ресурс наводить приклад, як змінилося життя людей на тимчасово окупованих територіях, починаючи з першого дня нового року. Відтепер пільгова категорія українців, яка отримувала медикаменти, більше цього не зможе зробити. Ліки доведеться купувати, що також є проблемою. Постраждали насамперед люди із серцево-судинними захворюваннями, астматики та діабетики.

«А ось придбати життєво необхідні ліки на захоплених територіях практично неможливо. Якщо ж і пощастить їх дістати, то ціни на них удвічі, а то й утричі вищі за ринкові», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЦНС повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях у 2025 році  російські окупанти планують позбавити права на проживання українців, які не мають громадянства Російської Федерації. Цим людям обмежать низку соціальних прав.

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