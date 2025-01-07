Покровська громада перебуває під російським обстрілом: повідомляють про поранених

Вибух пролунав у районі вагонного ДЕПО Покровська. Фото: Донбас оперативний/Telegram

З ранку вівторка, 7 січня, населені пункти Покровської громади Донецької області перебувають під обстрілом російських військ. Про це повідомляють місцеві жителі у телеграм-каналах.

Зазначається, що в Покровську зафіксовано удари керованими авіабомбами КАБ-250. Внаслідок обстрілу району Дінас, ймовірно, є поранені

Крім того, повідомляється про приліт у вагонне ДЕПО.

Пізніше з'явилася інформація про удар по житловому будинку в районі центральної лікарні на вулиці Тимірязєва.

Під російськими ударами також знаходяться Родинське та село Гришине Покровської громади. Через обстріл Родинського, попередньо, є постраждалі.

Офіційної інформації про наслідки обстрілу Покровської громади на цей час немає.