Покровська громада перебуває під російським обстрілом: повідомляють про поранених

З ранку вівторка, 7 січня, населені пункти Покровської громади Донецької області перебувають під обстрілом російських військ. Про це повідомляють місцеві жителі у телеграм-каналах.
Зазначається, що в Покровську зафіксовано удари керованими авіабомбами КАБ-250. Внаслідок обстрілу району Дінас, ймовірно, є поранені
Крім того, повідомляється про приліт у вагонне ДЕПО.
Пізніше з'явилася інформація про удар по житловому будинку в районі центральної лікарні на вулиці Тимірязєва.
Під російськими ударами також знаходяться Родинське та село Гришине Покровської громади. Через обстріл Родинського, попередньо, є постраждалі.
Офіційної інформації про наслідки обстрілу Покровської громади на цей час немає.
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