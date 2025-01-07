На Донеччині безвісти зник волонтер і військовослужбовець Микола Сидоров

Волонтер та військовослужбовець Микола Сидоров безвісти зник у Донецькій області

Третього січня у боях на території вогнетривкого заводу у Часовому Ярі Донецької області обірвався зв'язок із Миколою Сидоровим. Про це повідомив його друг волонтер Богдан Зуяков.

Микола Сидоров — відомий на Донеччині волонтер. Разом із Богданом Зуяковим вони займалися евакуацією людей та доставкою гуманітарної допомоги на найнебезпечніші ділянки фронту, до міст і сіл Донецької області.

Влітку 2024 року Микола Сидоров вступив до лав Національної гвардії.

«Зараз він вважається зниклим безвісти. Часів Яр — дуже небезпечне місце, де ми неодноразово знаходилися поряд зі смертю. Сподіваюся, що з ним все буде добре, але поки що є тільки надія», — зазначив Зуяков.

Інформації про можливе місцезнаходження Сидорова наразі немає.