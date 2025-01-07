На окупованих територіях українцям заборонили поповнювати рахунок на мобільний телефон без паспорта РФ — ЦНС

Без російського паспорта українці в окупації тепер не можуть поповнити рахунок на мобільний зв'язок. Фото: ТАСС

Українці на тимчасово окупованих територіях України більше не зможуть поповнювати рахунок на користування мобільним зв'язком без паспорта РФ. Росіяни вводять заборону для примусової паспортизації населення. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Відтепер, якщо мешканець хоче поповнити баланс мобільного зв'язку готівкою, необхідно дати паспорт чи авторизуватись через портал державних послуг. Таким чином, російські окупанти планують відстежувати реальні власники номерів.

"Це є елементом примусової паспортизації. Адже для поповнення рахунку та подальшого спілкування українець тепер повинен мати вигляд чи паспорт громадянина РФ. Також репресивний апарат Кремля буде більш ефективно відстежувати власників номерів", - зазначили у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через відсутність паспорта РФ українці на окупованих територіях з 1 січня більше не можуть отримати медикаменти , тепер їх доведеться купувати.