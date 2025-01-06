Зеленський розповів, коли можуть розпочатись переговори з Росією

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Український президент Володимир Зеленський заявив, що перші переговори про закінчення війни будуть із новообраним президентом Дональдом Трампом. Тільки після цього можуть розпочатись переговори з Росією. Про це він сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

Фрідман у розмові з українським президентом сказав, що мріє, що 25 січня Зеленський, Трамп і Путін сядуть за стіл переговорів і домовляться про припинення вогню та сильні гарантії безпеки, а потім підпишуть договір.

«Я думаю, 25 січня чи іншого дня Україна сідає насамперед із Трампом. Ми домовляємося, як ми можемо зупинити війну і Путіна», — відповів йому Зеленський.

Президент наголосив, що якщо Трамп запропонує сильні гарантії безпеки для України, то після цього може бути розмова із росіянами.

«І тільки так, а не просто відразу сіли втрьох», — додав він.

Нагадаємо, раніше в ефірі національного телемарафону Володимир Зеленський запевнив журналістів, що його зустріч із Трампом запланована після 20 січня. Він повідомив, що метою зустрічі буде обговорення шляхів завершення війни в Україні.