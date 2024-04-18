Труднощі переказу. Криптовалюта для пенсіонерів, зарплата за чужим паспортом та інші фінансові махінації у Донецьку

Біля банкомата ПСБ у Донецьку. Фото: Spektr. Press

Володимир Путін поки що тільки говорить про глибокі плани щодо інтеграції захоплених українських земель і лише закликає (не наказує) російські банки активніше заходити до Донецька, Каланчака та Скадовська, в зону ризику, під західні санкції.



Але насправді на «нових територіях», під окупацією, працює лише один банк РФ — зате великий, вже «підсанкційний», прямо з першої п'ятірки: «Промcвязьбанк» (ПСБ).



Мало того, ПСБ, зайшовши на окуповані території, припинив існування єдиних у своєму роді «республіканських» банків «ДНР» та «ЛНР».



Путін просто розпорядився, що «державні банки», які виконують функції регулятора в «ДНР» та «ЛНР», мають бути перетворені на товариства з обмеженою відповідальністю та передані «Промзв'язокбанку».



У той же час далеко не всі жителі окупованих територій готові перейти на обслуговування російським банком (для цього потрібно отримати паспорт РФ) — тим більше, що до їхніх послуг величезна кількість «чорних мінял», які переводять в готівку українські пенсії та зарплати усілякими способами, включаючи криптовалюту. Як влаштований цей процес, розповідає «Спектр».



Довідка: 100% голосуючих акцій ПСБ належить Російській Федерації від імені Росимущества. Голова ПСБ — Петро Михайлович Фрадков, а ПСБ, що входить до найбільшої п'ятірки російських банків, відрізняється від інших активним фінансуванням оборонного сектора. ПСБ та його 17 дочок потрапили під санкції міністерства фінансів США ще в лютому 2022 року, за кілька днів до великого вторгнення армії РФ в Україну. Про захід на окуповані території банк заявив у червні 2022 року.



Обвал місцевої фінансової системи з власною кадровою сіткою і втрата контролю над рублевим потоком з боку РФ, що закачується в «ЛДНР», — ще один привід для депресії серед українських колаборантів. Загалом Росія після повномасштабного вторгнення не виявила до них жодної краплі поваги: закрито місцеві «генеральні прокуратури», «суди», «МДБ», «республіканські банки». Звільнено звідти й персонал, який взяли на роботу до ФСБ, Слідчий комітет, суди і навіть ПСБ лише після перевірки та переатестації, яку багато місцевих кадрів не пройшли.



Все це «злиття-поглинання» сталося не відразу після вторгнення, а протягом літа 2022 року, після того, як Москві стало зрозуміло: початковий план швидкого захоплення Києва зі встановленням маріонеткового проросійського режиму провалився і потрібно будувати окрему систему з управління, відновлення та фінансування того, що вдалося захопити та утримати.



Війна і «мир»

«У нас цей ПСБ є де можна і де не можна. Якщо все зруйновано — привозять мобільний пункт банку разом із банкоматом, такий стоїть у нас біля гіпермаркету "Метро"», — розповідає житель Маріуполя Іван.



Усі мешканці окупованих територій повинні мати рахунок у ПСБ — інакше не отримати пенсії, заробітної плати, соціальної допомоги. Важливо розуміти, що у ПСБ зобов'язані відкривати спеціальні рахунки для бізнесу й всі підприємці.



«Я торгую на ринку і зобов'язана платити за патент 500 рублів (5 євро) на місяць і ще близько 1000 рублів (10 євро) на місяць соціальний внесок, як на пенсію, — розповідає «Спектру» Олена, яка торгує шкарпетками та трусами на одному з донецьких ринків. — Так ось з 1 квітня 2024 року я зобов'язана сплачувати податки лише зі своєї спеціальної бізнес-картки до ПСБ. Раніше з цим було легше, але зараз гайки закручують усім».



Банк «ПСБ» єдиний, як влада, а місцями навіть ширший за владу: з 2022 року і до сьогодні особистий рахунок у ньому можна відкрити не лише за російським, а й за українським паспортом. Щоправда, бюджетники без російського паспорта далеко не завжди можуть отримувати на цей рахунок зарплатню.



Влаштуватися на «бюджет» без паспорта РФ зараз неможливо, але окремі фахівці з українськими паспортами (наприклад, лікарі у лікарнях) ще подекуди залишилися зі старих часів.



Для лікарів вигадують спеціальні схеми — коли їхні ставки за роботу в поліклініці отримує хтось із колег із «потрібним» паспортом… Пенсії та соціальну допомогу місцевим «іноземним громадянам» (як тепер тут називають непокірних українців, які вперто не приймають паспорт РФ) теж отримати неможливо. Для них залишаються лише «чорна» зарплата та робота.



«Мене випустили з ув'язнення 30 грудня 2022 року, і я більше року жив у Єнакієвому, поки не поїхав у лютому 2024 року до Києва», — розповідає «Спектру» тепер уже колишній мешканець Єнакієва Сергій Протасов.



Сам він не схотів брати російський паспорт, проте визнає, що без такого документа у «ДНР» непросто.



«Паспорт РФ я брати не хотів, ну навіщо він мені потрібний? (сміється) Ну, а життя людини без російського громадянства у „ДНР“ виглядає не дуже — тобі просто не доступна жодна офіційна робота. Я перебивався шабашками, потім домовився про роботу в місцевій пекарні: зміни по 14 годин, праця важка, два дні працюєш — два відпочиваєш. Платили за зміну відразу й готівкою, 1500 рублів (15 євро). Квартиру я винаймав за 5 000 (50 євро), решта залишалася виключно на їжу», — зазначає Сергій Протасов.



Сергій Протасов понад п'ять років відсидів у «ДНР» під слідством за сфабрикованим звинуваченням, і російське громадянство після цього він отримувати не захотів.



Ті, що з російськими паспортами можуть розплачуватись картами «Мир» (виданими «Промзв'язокбанком» — Ред.), знімати гроші в банкоматах. Теоретично вони можуть навіть брати іпотеку: громадяни Росії із «пристойною» кредитною історією та стажем офіційної роботи у тому ж Маріуполі можуть отримати кредит на купівлю житла.

Біля офісу ПСБ-банку. Фото: Spectr. Press

Однак на практиці виявляється, що місцеві жителі ані надійних кредитних історій, ані достатньої офіційної заробітної плати, як правило, не мають.

Куди йдуть кошти

Те, що відбувається з грошима на окупованих територіях, цілком вписується у старі практики роботи РФ із самопроголошеними республіками Донбасу. Основний принцип — гроші мають повертатись у метрополію і навіть крастися теж в умовній метрополії.



Наприклад, програма відновлення зруйнованого міста тут уже була. У 2015 році місто Дебальцеве при спробі оточення було страшно розбито артилерією та РСЗВ. Прийняли комплексну програму відновлення Дебальцевого.



Спеціальна компанія проводила «дефектування» — фіксацію пошкоджень та підрахунок необхідних матеріалів для ремонту, всі будівельні матеріали закуповувалися в РФ і привозилися звідти на територію Донецької області без участі «влади ДНР» (потім, щоправда, для робіт наймалися місцеві бригади). Проте місцеву владу «ДНР» до фінансових потоків ніяк не допустили.



Щодо торгівлі, то всі товари на окуповані території постачалися так: російські виробники формально (за документами) відправляли їх в Україну та не сплачували ПДВ. Таким чином, будь-який російський товар порівняно з місцевим був уже на 20% дешевшим, і місцеві виробники — хоч гіпсокартону, хоч спирту, хоч свинини — не могли конкурувати з привезеним товаром, наприклад, з Ростова-на-Дону.



Усі великі промислові активи окупованої частини Донбасу потрапили під контроль ЗАТ «Зовнішторгсервіс». У березні 2017 року всі захоплені підприємства було оголошено «взятими під зовнішнє управління» структурою, яку пов'язували з колишнім українським олігархом Курченком.



Було створено сервісне управління в Донецьку, яке займалося постачанням сировини на підприємства гірничо-металургійного комплексу та вивезенням готової продукції — від вугілля та коксу до чавуну та металу. Гроші залишалися у Росії.



Підприємствам спочатку пересилали кошти на заробітну плату, але потім перестали, а після накопичення річних боргів усіх перед усіма — заводи встали. У 2021 році прийшов новий «інвестор», вже російський, — колишній заступник т.в.о губернатора Воронезької області Євген Юрченко, який назвав свою структуру по-новому: «Південний гірничо-металургійний комплекс» (ПГМК).



Цей «бізнесмен», за його словами, з 2021 року вклав у підприємства Донбасу 40 мільярдів рублів (400 000 000 євро).







ПГМК продовжує працювати і зараз, керуючи сімома захопленими українськими підприємствами. Це Алчевський металургійний комбінат, Єнакіївський та Макіївський металургійні заводи, Макіївський та Ясинівський коксохіми, Комсомольське рудоуправління та Стаханівський завод феросплавів.



В іншому окупованими територіями управляють та розподіляють отримані на інтеграцію та відновлення кошти російські регіони. Так у Маріуполі «господарює» Санкт-Петербург, Волноваський район ділять між собою Липецька область та Ханти-Мансійський автономний округ, а от у Скадовську Запорізької області заправляли люди з Кабардино-Балкарії.



«Головуючі» регіони тут присутні публічно, на їхню діяльність і людей ти нариваєшся буквально щодня — комунальним колапсом у Маріуполі займаються приїжджі з Санкт-Петербурга слюсарі, російські підручники у села під Микільським поставляються з Липецької області, а до залізничної лікарні в прийомних сидять лікарі з ХМАО.



Відповідно і кошти на відновлення зруйнованої структури, і виплати людям йдуть як «допомога» лінією регіональних бюджетів, минаючи місцеву «владу».

Марш криптопенсіонерів

Чим живе не допущений до бюджетної годівниці місцевий бізнес? Він годує і одягає найбагатший прошарок — військових. Обслуговує й іншу «багату» страту — пенсіонерів. Однак він втратив гроші нещодавніх «королів Донбасу» — російських вахтовиків.



Місцеві робітники після зупинки (стараннями «Зовнішторгсервісу») металургійних заводів та шахт масово поїхали на інші підприємства — Липецька, Воркути, Магадана. Чоловіки поїхали, сім'ї лишилися.



У РФ чоловіки відкривали рахунки в тому ж «Сбєрбанку», а другу картку залишали дружинам, на підсанкційній окупованій території «ДНР», позбавленої опіки легальних російських банків.



Рубльовими потоками від заробітчан, які виїхали до Росії, займалися місцеві міняли: дружини металургів і шахтарів йшли до їхніх контор і знімали, з невеликою комісією (зазвичай до 6%), гроші з російських платіжних карток.



Наразі слідом за «ДНР» підсанкціонною стала вся Росія: на території Донецька, Макіївки та Маріуполя є банкомати та відділення ПСБ, які приймають картки емітовані всіма російськими фінансовими установами. А місцеві ділки втратили цей потік рублів.



Що в них лишилося? Обмін валют! Причому специфічний, властивий лише окупованим регіонам, обмін рубля на гривню та навпаки. Ну і євро, долари, чорний ринок — як у людей. Щоправда, починаючи з 2024 року, на цей ринок обмінних пунктів і напівофіційних магазинів з перевипуску карт будь-яких країн прийшла криза.



«Раніше, за "ДНР" ну який тобі "дах" потрібний був? Так, практично ніякий, відкривайся і працюй!», — розповідає «Спектру» підприємець Сергій (ім'я змінено на прохання співрозмовника) з Макіївки.



Але з нового року за них взялися, ринок тепер лихоманить, люди вимагали ліцензування — начебто зробити, як у Ростові-на-Дону, все офіційно. Там же, у Росії, «обмінок» немає, тільки банки міняють валюту.



«Ми ж маємо крутитися: ось сьогодні на міжбанківському ринку в Москві курс [долара] ближче до 90 [рублів за 1 долар], на криптовалютній біржі — ближче до 95, міняти можна реально по 93,5 — а ти все це рахуєш!» — бідкається він.

Такі оголошення регулярно зустрічаються у донецьких рекламних чатах

«Купити готівковий долар у нас зараз на "чорному ринку" можна в середньому по 93 рублі, різниця на чорному ринку між "купити" і "продати" — образно кажучи, в 70 копійок, дуже гнучко», — продовжує Сергій.



За його словами, «готівкові переведення» теж хитають, у центрі міста було щось на кшталт фінансових магазинів: приміщення, вивіски про зняття грошей. Працювали вони, до речі, за дуже низьким курсом, а розташовані були в центрі практично: два магазини навпроти один одного, і вони були обладнані по-крутому — могли зчитувати будь-які карти, дзвонити куди завгодно, відеоконференції для клієнтів влаштовувати.



«Ми ж тільки з цього всі живемо: [переведення в готівку] пенсії російські, пенсії українські та зарплати військових, ну і плюс, звичайно, зарплати бюджетників», — розповів житель Макіївки.



У бійців фронту обналу час зараз дуже гарячий. Один із головних місцевих фінансових потоків — пенсії українських пенсіонерів. Тут живе багато колишніх шахтарів, мають великі виплати, а є ще й так звані регреси — плату за інвалідність, отриману на виробництві.



Це серйозні гроші, які йдуть через український Ощадбанк в режимі онлайн, через додатки банку в смартфонах. Для людей похилого віку всі ці комп'ютерні ігри — величезне, іноді непосильне завдання.



«У мене своє коло постійних клієнтів. Літні люди часто нічого не розуміють у смартфонах, я їжджу зі своїм планшетом і роблю на день до 8 відеодзвінків, з'єдную банк та клієнта. На ці відеоконференції треба записатися заздалегідь, призначити час для зізвону та верифікації людини», — розповідає Андрій, «міняла» з Донецька.



До 31 березня український пенсійний фонд робив «звірку»: намагається зрозуміти хто з клієнтів на окупованих територіях після двох років війни вже помер. Андрій зізнається, що у нього є клієнти, які роками отримують гроші за померлих людей похилого віку, є одна людина похилого віку, яка служить інструктором в армії і отримує, окрім російської, ще й українську пенсію — підприємець визнає, що без його послуг «під ключ» цей військовий свою пенсію у гривнях не отримав би.



«Воно начебто все просто. У мене рахунок у Ощадбанку теж є. Пенсіонер просто переказує мені гроші в Україні, а я йому тут віддаю в рублях. Але фінансові програми у банку двох видів — старого та нового зразка, у старому треба запускати будь-яку транзакцію за допомогою смс, а їх же спіймати тут такий геморой!, — пояснює Андрій.



Справді, на окупованій території немає українського зв'язку, але «Водафон» іноді ловить його у лічених місцях, відомим таким «фахівцям», як Андрій.



Наприклад (донедавна, до захоплення російською армією Авдіївки) зв'язок можна було спіймати на околицях Ясинуватої, у селищі Октябрський у Донецьку, на залізничному вокзалі у Макіївці. У цих місцях з телефонами клієнтів міняли отримують смс і одразу перевантажують програму.



«Розумієш, якщо жінка похилого віку до мене прийшла, значить, вона вже мій клієнт і я зайвих грошей з неї не беру: просто завантажую їй у телефон новий додаток без жодних попереджень. І відсотків ніяких давно не беру за переведення в готівку — старих це тільки лякає і плутає. Мій заробіток — він на курсі обміну в ланцюжку гривня-крипта/долар-рубль», — каже Андрій.

Пропозиція по «переведення в готівку» / Spektr. Press

«Нещодавно у мінял трапилася чергова неприємність: у січні 2024 криптовалютна біржа Binance припинила працювати з рублем. Точніше, оголосила про це. В результаті окремо від біржі з'явився обмінник для умовної пари "рубль-долар", і все пішло на нове коло, але з додатковими операціями», — зізнався ділок.



Його попросили описати пригоди умовної бабусі, яка має на українському рахунку накопичені великі гроші — 15 000 гривень (приблизно 383 долари США, або 380 євро).



«До мене приходить бабуся-пенсіонерка з рахунком у Ощадбанку, на якому в неї 15 000 гривень. Ми дивимося: який у неї додаток у телефоні? Або новий, в якому можна перекидати її гроші на інший рахунок без підтвердження [за допомогою] смс, або старий, при якому потрібен логін, пароль і смс, який треба підловити десь на "нашій території", щоб просто перекинути гроші», — розповідає Андрій.



Якщо до нього звертається така людина, то він перекидає собі її гроші. Якщо ця бабуся стає постійним клієнтом «фінансиста», то він з курсом не грається.



«Якщо у неї старий додаток, я ловлю в місті український зв'язок, заходжу до її старого додатку і одразу реєструюся у новому, щоб потім не витрачати час і не морочити голову», — додав він.

Отже, ці п'ятнадцять тисяч з'являються у ділка на українській карті, він їх переказує на свій аккаунт на криптовалютній біржі Binance, потім заходить в обмінник, де є P2P-торгівля (електронний ринок, де користувачі можуть торгувати цифровими активами Bitcoin, Tether та іншими криптовалютами безпосередньо один з одним — Ред.).



«Там я купую USDT (криптомонета Tether (USDT), прив'язана до долара 1:1 — Ред.), знаходжу у продажу суму, яка мені потрібна (припустімо ті ж 15 тисяч гривень), натискаю "створити ордер". Зараз 1 USDT, образно кажучи, дорівнює 38,5 гривням, тобто він насправді тупо дорівнює долару. З тими, кому потрібна гривня, я проводжу обмінну операцію: на цей час біржа блокує наші облікові записи — тобто отримати від мене гроші і з ними піти не вийде, поки ми не проведемо нашу особисту угоду, облікові записи не розблокують. Потім так само я проводжу обмін USDT на рублі, звіряю курси, свій інтерес і видаю бабусі рублі за вирахуванням свого заробітку. Її гроші у мене вже на той час на рахунку в "Сбєрбанке", у відділенні Ростова-на-Дону. За такої операції на 15 тисяч гривень я заробляю приблизно 21 копійку на кожній гривні десь 3 750 рублів (37,5 євро) з одного такого обміну. Воно все начебто просто, але заморочливо — весь час змінюються правила гри, люди похилого віку погано розуміють, що відбувається, ними потрібно маніпулювати, тримати свою групу клієнтів при собі. А потім вони вмирають», — закінчив він.