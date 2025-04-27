У Горлівці стався обстріл: одна людина загинула, є поранені

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області вранці, 27 квітня, відбувся обстріл. Внаслідок удару загинула одна людина, також є постраждалі. Про це повідомив так званий мер міста Іван Приходько.
За його словами, артилерійський снаряд влучив по ринку у житловому масиві «Комсомолець».
Відомо, що одна людина загинула, ще п'ять осіб отримали поранення.
Раніше ми писали, що на початку квітня Горлівка потрапила під обстріл.
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