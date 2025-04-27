У Горлівці стався обстріл: одна людина загинула, є поранені

У Горлівці відбувся обстріл. Фото: Іван Приходько

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області вранці, 27 квітня, відбувся обстріл. Внаслідок удару загинула одна людина, також є постраждалі. Про це повідомив так званий мер міста Іван Приходько.



За його словами, артилерійський снаряд влучив по ринку у житловому масиві «Комсомолець».





Відомо, що одна людина загинула, ще п'ять осіб отримали поранення.



Раніше ми писали, що на початку квітня Горлівка потрапила під обстріл.