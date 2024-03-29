Идентификации пенсионеров-переселенцев заканчивается 31 марта. Что дальше?

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31 марта в Украине истекает срок идентификации для пенсионеров-внутренне перемещенных лиц. «Новости Донбасса» уже писали о самом механизме этой процедуры и кто должен ее пройти, чтобы и дальше получать пенсии. Пока официальные учреждения не публикуют информацию, сколько именно переселенцев успели пройти идентификацию, но, как говорят правозащитники, это количество невелико. Почему ВПЛ сложно присоединиться к этому процессу даже в режиме видеоконференции и что планирует Пенсионный фонд дальше — читайте в статье «Новостей Донбасса».

Еще раз о тех, кто должен проходить идентификацию

Напоминаем, что идентификацию должны проходить пенсионеры первой волны — те, кто зарегистрировался как ВПЛ до 24 февраля 2022 года и получает пенсию в «Ощадбанке». Такая процедура не нова, она была и раньше, но на время карантина из-за COVID-19 ее приостановили. Но пока продолжался карантин, началось полномасштабное вторжение РФ. Если раньше пенсионеры, хоть и с трудностями, но могли перемещаться на контролируемую Киевом территорию для прохождения идентификации, то сейчас это почти невозможно. Людям, находящимся в оккупации, нужно проехать практически полмира, чтобы оказаться в Украине. Для тех, кто выехал за границу, дорога тоже сложная и дорогостоящая.



Поэтому в Украине ввели несколько видов идентификации. Это, как и раньше, личный визит в отделение «Ощадбанка» или сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Второй вариант — авторизация на Портале электронных услуг ПФУ с помощью «Дия.подпись». Третий — видеоидентификация. Четвертый — обращение к зарубежному дипломатическому учреждению. Последний подходит для тех пенсионеров, которые находятся за границей. Хотя и для них эксперты рекомендуют видеоформат как более удобный.



Идентификацию пенсионеры-переселенцы должны пройти до 31 марта. В общественной организации «Донбасс SOS» подчеркивают: всем, кто выберет вариант видеоидентификации и успеет подать заявку до конца этого месяца, Пенсионный фонд обещал ее провести. Например, некоторым ВПЛ уже назначили дату идентификации на 8 апреля. Поэтому эксперты советуют тем, кто еще не подался, все же отправить заявку до 1 апреля. ПФУ должен их все обработать.

ВПЛ вдруг узнают, что они уже не ВПЛ

На первый взгляд, видеоформат должен был максимально упростить идентификацию, но на практике для пенсионеров, находящихся на оккупированной территории, это все равно сложно. И речь здесь не только о блокировке доступа к определенным ресурсам или проблемах с интернетом.



«Если все хорошо, пенсионер подает заявление и ожидает его рассмотрения. Если пенсионеру после заполнения заявки на Портале указывается "Вы не имеете статуса зарегистрированного ВПЛ"; "С предыдущей идентификации не прошло 6 месяцев", это большая проблема, потому что в данном случае чаще всего аннулирована справка ВПЛ. Если у пенсионера "первой волны" нет справки ВПЛ, нет и пенсии», — комментирует юристка «Донбас SOS» Богдана Гончар.



Согласно статье 12 Закона Украины «О обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», причин аннулирования справки может быть пять. Первая: переселенец сам подал заявление об отказе от справки. Вторая: он совершил уголовное правонарушение: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; террористический акт; финансирование терроризма. Третья: переселенец вернулся в покинутое место жительства. Четвертая: лицо выехало на постоянное место жительства за границу. И пятая: переселенец подал заведомо недостоверные сведения. В любом случае, внутренне перемещенное лицо должны уведомить об аннулировании справки в течение трех дней.



«Если справка аннулирована, подать заявление на прохождение идентификации не получится, нужно решать вопрос о восстановлении справки. На сегодня это возможно сделать, находясь физически на контролируемой Украиной территории», — говорит Богдана Гончар.



Таким образом, пока что получается, что те пенсионеры, у которых аннулировали справки, останутся без выплат и алгоритма, как этого избежать, нет.

Отсутствие электричества, связи и другие проблемы

Следующая проблема — это ошибки при заполнении заявления на прохождение видеоидентификации. Если она была подана, исправить ее невозможно. В этом случае эксперты советуют ждать реакции представителей Пенсионного фонда. Вообще, напомним, что видеоидентификация осуществляется в течение 30 календарных дней, но не ранее 10 рабочих дней с даты подачи заявления. Пенсионный фонд информирует звонком и на электронную почту о дате и времени. Если у переселенца что-то пойдет не по плану, он может написать об этом на почту [email protected].



«Почта [email protected] не дает обратной связи. Насколько информация, которую направляет пенсионер, принята, неясно до сегодняшнего дня. Я считаю это проблемой коммуникации между ПФУ и пенсионером», — говорит Богдана Гончар.



Кстати, на номер ПФУ, с которого звонят для прохождения идентификации, пенсионер тоже не может позвонить, потому что не прописано, чтобы представитель Пенсионного фонда брал трубку. Но больше всего проблем, по словам эксперта, происходит именно во время прохождения идентификации. Например, пенсионер выбрал способ общения в Telegram, но оказалось, что номер ВПЛ в этом мессенджере засекречен. Таким образом, в день прохождения идентификации представитель ПФУ не нашел человека, время истекло, переселенец не прошел процедуру. Также среди проблем отсутствие электричества или плохой интернет у пенсионера или у представителя ПФУ. Это делает невозможным прохождение идентификации. Иногда на процедуру не хватает времени. Идентификация длится 20 минут, но не всегда стороны успевают выполнить все условия ее прохождения.



«Почти все проблемы приводят к тому, что идентификация в указанное время и дату не происходит, из-за чего возникают другие проблемы. Можно ли сразу повторно подать заявление? Нет, чаще всего подать повторно нельзя, потому что первое заявление на рассмотрении и его статус 'не идентифицировано' неясно, когда обновится. Люди пытаются повторно подать каждый день, но безрезультатно. Был случай, когда у пенсионера это вышло сделать только через месяц после подачи первого заявления», — комментирует Богдана Гончар.



Кстати, говорит юрист, бывает и так, что у ВПЛ все готово для видеоидентификации, он ждет, но представитель ПФУ не связывается с пенсионером.



Если переселенец все же прошел идентификацию, то ему или отправляют письмо в личный кабинет на Портале электронных услуг; или сообщают на электронную почту (это должна быть именно украинская почта); или можно позвонить на горячую линию ПФУ.

Алгоритма для восстановления выплат пока нет

Юристы говорят: многие ВПЛ боятся, что во время идентификации представитель ПФУ узнает, что они находятся на оккупированной территории. Потом из-за этого им могут аннулировать справки по ст. 12 Закона Украины «О обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» на основании «вернулся на постоянное место жительства».



«Постановлением 20.11.2023 № 49-2 "О утверждении Порядка установления территориальным органом Пенсионного фонда Украины лица получателя пенсии, ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке, других социальных выплат путем видеоконференцсвязи" предусмотрено, что "во время проведения видеоидентификации уполномоченный сотрудник обеспечивает целостность и конфиденциальность передаваемой информации"» — комментирует Богдана Гончар.



То есть, представитель ПФУ не имеет права разглашать эту информацию.



«Многие обращаются с запросом "Я прошел идентификацию, у меня стоит лимит в "Ощадбанке" на любые операции по карте, что делать?". ОО "Донбас SOS" 2,5 месяца решает этот вопрос по установлению лимитов "Ощадбанка". Учитывая правила внутреннего распорядка, банк проводит проверку своих клиентов и иногда действительно фиксирует действия, которые определяет как те действия, которые нужно проверить. Чтобы сохранить личные данные и денежные средства клиента, банк устанавливает с декабря 2023 года лимит по карте и любым действиям по деньгам на карте (невозможность снять, сделать перевод с карты на карту или пополнение мобильного номера). На сегодняшний день этот вопрос начал постепенно решаться», — говорит Богдана Гончар.

При этом она добавляет, что некоторые проблемы до сих пор не решены. Среди них плохая коммуникация, в том числе речь идет о почте [email protected], которая работает односторонне. Также неясно, когда ВПЛ может подать заявку повторно и что будет с заявками, которые еще не обработаны ПФУ, потому что законом установлено пройти идентификацию до 31 марта включительно, но последние два дня марта — выходные. И главное — что делать тем переселенцам, которые не успели подать заявку, или если заявка осталась без ответа. Будут ли они лишены выплат? Ибо если да, то ситуация для ВПЛ усложняется. Возобновить пенсию можно только личным визитом в Пенсионный фонд. Другого алгоритма пока нет.