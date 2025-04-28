У Києві кількість жертв російської атаки 24 квітня зросла до 13

Робота рятувальників Фото: ДСНС Києва

У Києві зросла кількість жертв після масованої російської атаки 24 квітня. За даними Київської міської військової адміністрації, у лікарні від отриманих опіків помер 45-річний чоловік. Про це повідомляє «РБК-Україна».



У загиблого залишилися неповнолітня дочка і 6-річний прийомний онук. Їхній будинок було повністю зруйновано внаслідок обстрілу. Таким чином, загальна кількість загиблих унаслідок атаки сягнула 13 осіб.

Нагадаємо, 24 квітня 2025 року Росія завдала масованої комбінованої атаки по Києву.