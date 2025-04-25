Окупаційна влада Маріуполя визнала «безхазяйними» ще 446 квартир і будинків

Окупаційна влада Маріуполя опублікувала черговий список адрес, за якими житло визнали «безхазяйним». Новий список складається із 446 адрес. Про це повідомили у Маріупольській міськраді (знаходиться за межами окупованого Маріуполя).



Як повідомлялося раніше, угруповання «ДНР» запровадило «переоблік» житлового та нежитлового житла, щоб надалі розпоряджатися майном, яке буде визнано «безгосподарним».



У Маріупольській міськраді зазначили, що окупаційна влада створює штучні перешкоди для підтвердження права власності або набуття спадщини.



«Внаслідок російських обстрілів загинули десятки тисяч людей, родичі яких не можуть претендувати на вціліле майно. Для цього необхідно фізично приїхати до тимчасово окупованого Маріуполя. Однак не всі можуть це зробити, а фільтрацію проходять одиниці через проукраїнську позицію, антиросійські погляди, місця роботи чи споріднені зв'язки. З проблемою підтвердження права власності стикаються й ті, хто перебуває в окупації. Через втрату документів на них чекає бюрократичний квест, який під силу пройти не кожному», — констатували у міськраді.

Раніше окупаційна влада «ДНР» розпочала новий етап «інвентаризації» на захопленій території — квартири та будинки, чиї власники не подали документи особисто, оголошують «безгоспними». Під загрозою виселення опиняються навіть ті, хто живе у цих квартирах.