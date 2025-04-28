Російський пілот намагався перехопити бомбер ЗСУ, але той був збитий невідомим боєприпасом

Спроба перехоплення дрона ЗСУ. Фото: кадр із відео

Російський пілот опублікував відео, на якому він намагався перехопити український безпілотник-бомбер, але дрон ЗСУ був збитий раніше. Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.







На кадрах видно, як до українського дрона прямує подовжувач з метою зачепити його і перехопити.



Однак за секунду до контакту в український БпЛА влучає невідомий боєприпас, повністю знищуючи апарат.



«Мене зацікавило питання: чим збили наш бомбер», - зазначив Бескрестнов.