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Російський пілот намагався перехопити бомбер ЗСУ, але той був збитий невідомим боєприпасом

28 квітня 2025, 14:20

Російський пілот намагався перехопити бомбер ЗСУ, але той був збитий невідомим боєприпасом

Спроба перехоплення дрона ЗСУ. Фото: кадр із відео Спроба перехоплення дрона ЗСУ. Фото: кадр із відео

Російський пілот опублікував відео, на якому він намагався перехопити український безпілотник-бомбер, але дрон ЗСУ був збитий раніше. Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



На кадрах видно, як до українського дрона прямує подовжувач з метою зачепити його і перехопити.

Однак за секунду до контакту в український БпЛА влучає невідомий боєприпас, повністю знищуючи апарат.

«Мене зацікавило питання: чим збили наш бомбер», - зазначив Бескрестнов.

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