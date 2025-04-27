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Партизани спалили трансформаторну шафу на залізниці на окупованій Луганщині

27 квітня 2025, 08:22

Партизани спалили трансформаторну шафу на залізниці на окупованій Луганщині

Активісти руху «АТЕШ» спалили трансформаторну шафу на залізниці біля Станиці Луганської. Фото: Атеш Активісти руху «АТЕШ» спалили трансформаторну шафу на залізниці біля Станиці Луганської. Фото: Атеш

В окупованому місті Станиця Луганська в Луганській області було знищено трансформаторну шафу на залізниці. Це спричинило порушення логістики військ РФ. Про це повідомили у телеграм-каналі партизанського руху «АТЕШ».

«Результатом успішно проведеної диверсії стало порушення логістики окупаційних військ та затримки у постачанні техніки та запчастин», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, цією дорогою окупанти перевозили ресурси для постачання військ, а також безпосередньо військову техніку та особовий склад.

Активісти зазначили, що продовжуватимуть завдавати ударів по транспортній інфраструктурі, яку окупанти використовують у своїх цілях. Крім того, найближчим часом таких ударів буде дедалі більше.

Раніше ми писали, що в Росії загинув керівник конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу та ключовий розробник систем РЕБ «Красуха» Євген Ритніков. Російські ЗМІ повідомляють, що його автомобіль підірвали за допомогою саморобного вибухового пристрою неподалік кордону з Україною.

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