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Головне за день: У Києві понад 10 загиблих. У травні Україна може оголосити дефолт

24 квітня 2025, 23:00

Головне за день: У Києві понад 10 загиблих. У травні Україна може оголосити дефолт

Політика

 Президент США Дональд Трамп незадоволений російськими ударами по Києву. За його словами, "це не потрібно і дуже не вчасно".

Трамп додав, що зустрінеться з Путіним "невдовзі після своєї поїздки на Близький Схід". Трамп збирається відвідати Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати 13-16 травня.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков виправдав удар росіян по Києву «закінченням великоднього перемир'я». За його словами, перемир'я завершилося, проте українська сторона «неодноразово порушувала», тому «СВО» продовжується.

Адміністрація президента Дональда Трампа має намір наполягати на тому, щоб Росія офіційно визнала право України на власні збройні сили та оборонну промисловість у рамках можливої мирної угоди між Києвом та Москвою. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

Економіка

 Україна не спромоглася домовитися з інвесторами про реструктуризацію $2,6 млрд держборгу і вже в травні може оголосити дефолт, пише британське видання Financial Times. Наприкінці наступного місяця Києву належить виплатити близько $600 млн за ВВП-варантами за 2023 рік. Якщо домовитися з інвесторами так і не вдасться, країні доведеться обирати між виконанням зобов'язань та оголошенням дефолту.

Суспільство

 У рамках нещодавньої репатріації наприкінці лютого 2025 року тіло журналістки Вікторії Рощиною повернули до України. Росіяни вбили 27-річну журналістку, яку довгий час незаконно утримували та катували. Через стан тіла встановити причини смерті не вдалося. На тілі журналістки виявили сліди тортур: багаточисельні синці, крововиливи, зламане ребро та можливі ознаки застосування електроструму.

В окупованому Луганську заарештовано мешканця Старобільська, якого звинувачують у причетності до українського батальйону «Айдар» та поширення інформації, яка «дискредитує армію РФ».

У Приморському парку окупованого Маріуполя на 17-метрову стелу "Місто військової слави" встановлюють герб Росії. Монумент відкриють до так званого «Дня перемоги». За словами росіян, це подарунок місту.

Донецький державний університет (ДонДУ), який перебуває під окупацією, підписав угоду про співпрацю з прокремлівською молодіжною організацією «Рух Перших». Формально йдеться про«спільні заходи та проєкти», але на практиці - це посилення ідеологічного тиску на студентів.

«Воїнкор» російського пропагандистського телеканалу «Зірка» Микита Гольдін, який місяць тому отримав поранення на окупованій частині Луганської області, помер у лікарні.

Бойові дії

 Війська РФ вдарила по Києву північнокорейською балістичною ракетою KN-23 (KN-23А), загинуло 12 людей, ще 90 постраждали. Серед постраждалих 12 дітей віком від 1,5 до 18 років. Внаслідок атаки російських окупантів по приватному сектору Костянтинівки Донецької області загинули жінка та дитина, ще двоє мирних жителів поранено.

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