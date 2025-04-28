На Донеччині окупанти перекинулися, ухиляючись від FPV-дрона

Російський автомобіль з окупантами перекинувся, намагаючись ухилитися від удару українського FPV-дрона. Про це повідомляє Telegram-канал WarArchive.
Попри активні маневри, безпілотник все ж вразив ціль. Інцидент стався на Покровському напрямку в Донецькій області.
Ця ділянка фронту залишається однією з найгарячіших. Лише минулої доби українські захисники зупинили тут 64 штурмові атаки агресора в районі 18 населених пунктів.
Нагадаємо, російські війська окупували селище Надіївка Покровського району Донецької області.
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