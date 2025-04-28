Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

На Донеччині окупанти перекинулися, ухиляючись від FPV-дрона

28 квітня 2025, 15:47

На Донеччині окупанти перекинулися, ухиляючись від FPV-дрона

Авто із загарбниками перекинулося, намагаючись ухилитися від удару FPV-дрона. Фото: кадр із відео Авто із загарбниками перекинулося, намагаючись ухилитися від удару FPV-дрона. Фото: кадр із відео

Російський автомобіль з окупантами перекинувся, намагаючись ухилитися від удару українського FPV-дрона. Про це повідомляє Telegram-канал WarArchive.

Попри активні маневри, безпілотник все ж вразив ціль. Інцидент стався на Покровському напрямку в Донецькій області.

Ця ділянка фронту залишається однією з найгарячіших. Лише минулої доби українські захисники зупинили тут 64 штурмові атаки агресора в районі 18 населених пунктів.

Нагадаємо, російські війська окупували селище Надіївка Покровського району Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Україна Покровський район
Інше
Війна втрати російської техніки Покровський напрямок FPV-дрони ЗСУ штурмова група РФ автівка перекинулася
Організації
ЗСУ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Від обстрілів до мольбертів: як художниця з Маріуполя відродила школу Куїнджі у Львові
Маріупольська художниця Оксана Гнатишин, рятуючись від російської агресії у Львові, відновила діяльність дитячої художньої школи імені Архіпа Куїнджі.
27 квітня 2025, 14:32
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:35
Кремль готує фальшиві вибори на ТОТ України під виглядом «перемоги»
08:19
Росіяни захопили ще одне селище біля Покровська Донецької області — DeepState
15:50
На блокпостах Луганщини відтепер перевіряють завантажені на телефон файли
14:52
У Горлівці стався обстріл: одна людина загинула, є поранені
08:22
Партизани спалили трансформаторну шафу на залізниці на окупованій Луганщині
16:51
«Допоможіть. Збудуйте нам будинок»: жителі Маріуполя знову звернулися до окупаційної влади
23:33
Головне за день: Мирний план від України та ЄС. Росіяни окупували Калинове на Донеччині
22:32
Окупаційна влада Маріуполя визнала «безхазяйними» ще 446 квартир і будинків
16:30
Російські військові на смерть задавили цивільного в Новоазовську
14:53
Поблизу Кремля: Росія внесла окуповані Маріуполь та Мелітополь до переліку «Міст військової слави»
11:11
У Криму зафіксовано влучання БПЛА в будинок заступника голови Чечні
09:55
Міноборони РФ заявило про 70 збитих дронів над Кримом
23:00
Головне за день: У Києві понад 10 загиблих. У травні Україна може оголосити дефолт
19:46
Окупанти затримали мешканця Старобільська — йому приписали зв'язок із «Айдаром»
17:17
У селищі на окупованій Луганщині помітили символи опору
16:58
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
16:54
В окупованому Маріуполі встановлюють герб Росії на 17-метровий монумент
11:54
Європа дала зрозуміти США, що не визнає Крим російським — FТ
10:48
ДонДУ інтегрують до «Руху Перших» — менше навчання, більше пропаганди
10:47
У лікарні помер поранений місяць тому «військор» російського пропагандистського телеканалу
усі новини
17:36
У Ростовській області РФ упіймали трьох російських бійців, які втекли з окупованої Горлівки — ЗМІ
17:00
Армія РФ обстріляла Новоекономічне на Донеччині: загинули три людини, серед них подружжя
16:38
Костянтинівка: у «Новій пошті» лише два відділення працюють на прийом посилок
15:47
На Донеччині окупанти перекинулися, ухиляючись від FPV-дрона
14:55
Путін анонсував перемир'я на три дні
14:20
Російський пілот намагався перехопити бомбер ЗСУ, але той був збитий невідомим боєприпасом
13:56
У Києві кількість жертв російської атаки 24 квітня зросла до 13
13:40
СБУ затримала таксиста з Краматорська за передачу координат мінних полів
13:19
ЗСУ втратили Су-27 під час відбиття атаки ворожих БпЛА
12:49
Москва чекає від Києва сигналу про відновлення прямих переговорів — Пєсков
12:38
Спецпризначенці НГУ «Омега» ліквідували майстра спорту РФ із лижних перегонів
11:58
Путін подякував військовим із КНДР за допомогу в боях за Курську область
11:41
Черкаську область атакували понад 10 «Шахедів», є вибухи та дим
11:26
Українські оператори дронів звільнили з російського полону трьох побратимів
10:52
В Україні Януковичу заочно додали ще 15 років позбавлення волі
10:35
Кремль готує фальшиві вибори на ТОТ України під виглядом «перемоги»
10:27
Населені пункти Донецької області 20 разів зазнали російських обстрілів минулої доби
10:20
«Омега» знищила квадроцикл з окупантом на Донеччині
09:59
Обстріл Запорізької області: перебої зі зв'язком і пошкоджені будинки
09:19
На Куп'янському напрямку фронт завмер, атаки загарбників відбито
усі новини
ВІДЕО
Авто із загарбниками перекинулося, намагаючись ухилитися від удару FPV-дрона. Фото: кадр із відео На Донеччині окупанти перекинулися, ухиляючись від FPV-дрона
28 квітня, 15:47
Спроба перехоплення дрона ЗСУ. Фото: кадр із відео Російський пілот намагався перехопити бомбер ЗСУ, але той був збитий невідомим боєприпасом
28 квітня, 14:20
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото: ТАСС Москва чекає від Києва сигналу про відновлення прямих переговорів — Пєсков
28 квітня, 12:49
Черкаську область атакували понад 10 «Шахедів», є вибухи та дим Черкаську область атакували понад 10 «Шахедів», є вибухи та дим
28 квітня, 11:41
Оператори дронів відбили із полону російських окупантів трьох українських бійців. Ілюстративне фото Українські оператори дронів звільнили з російського полону трьох побратимів
28 квітня, 11:26
Скид на квадроцикл з окупантом. Фото: кадр із відео «Омега» знищила квадроцикл з окупантом на Донеччині
28 квітня, 10:20
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір