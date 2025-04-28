Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Понад 160 російських безпілотників атакували Україну: «постраждала» Донецька область

28 квітня 2025, 18:19

Понад 160 російських безпілотників атакували Україну: «постраждала» Донецька область

Збитий «Шахед»;. Фото: Повітряне командування «Схід» Збитий «Шахед»;. Фото: Повітряне командування «Схід»

У ніч на 28 квітня Росія атакувала Україну 166 ударними БПЛА «Шахед» та безпілотниками-імітаторами інших типів з районів міст Курськ, Міллерово та Орел. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Основні напрямки удару – Сумська та Черкаська області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи.

Станом на 17:00 підтверджено знищення 40 «шахедів» та безпілотників інших типів на сході, півночі та у центрі країни. Ще 74 безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки «постраждали» Харківщина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

Нагадаємо, що 28 квітня росіяни авіабомбою та артилерією вдарили по місту Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого у своєму будинку загинула людина.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Україна
Організації
ЗСУ Армія РФ
Інше
Війна Атака БПЛА Шахеди ППО України
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Від обстрілів до мольбертів: як художниця з Маріуполя відродила школу Куїнджі у Львові
Маріупольська художниця Оксана Гнатишин, рятуючись від російської агресії у Львові, відновила діяльність дитячої художньої школи імені Архіпа Куїнджі.
27 квітня 2025, 14:32
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
10:35
Кремль готує фальшиві вибори на ТОТ України під виглядом «перемоги»
08:19
Росіяни захопили ще одне селище біля Покровська Донецької області — DeepState
15:50
На блокпостах Луганщини відтепер перевіряють завантажені на телефон файли
14:52
У Горлівці стався обстріл: одна людина загинула, є поранені
08:22
Партизани спалили трансформаторну шафу на залізниці на окупованій Луганщині
16:51
«Допоможіть. Збудуйте нам будинок»: жителі Маріуполя знову звернулися до окупаційної влади
23:33
Головне за день: Мирний план від України та ЄС. Росіяни окупували Калинове на Донеччині
22:32
Окупаційна влада Маріуполя визнала «безхазяйними» ще 446 квартир і будинків
16:30
Російські військові на смерть задавили цивільного в Новоазовську
14:53
Поблизу Кремля: Росія внесла окуповані Маріуполь та Мелітополь до переліку «Міст військової слави»
11:11
У Криму зафіксовано влучання БПЛА в будинок заступника голови Чечні
09:55
Міноборони РФ заявило про 70 збитих дронів над Кримом
23:00
Головне за день: У Києві понад 10 загиблих. У травні Україна може оголосити дефолт
19:46
Окупанти затримали мешканця Старобільська — йому приписали зв'язок із «Айдаром»
17:17
У селищі на окупованій Луганщині помітили символи опору
16:58
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
16:54
В окупованому Маріуполі встановлюють герб Росії на 17-метровий монумент
11:54
Європа дала зрозуміти США, що не визнає Крим російським — FТ
10:48
ДонДУ інтегрують до «Руху Перших» — менше навчання, більше пропаганди
10:47
У лікарні помер поранений місяць тому «військор» російського пропагандистського телеканалу
усі новини
19:58
Українські війська знищили укриття російської армії на Покровському напрямку
19:08
Український безпілотник уразив російську РЛС у Курській області
18:53
ЗСУ просунулися у Харківській області – ISW
18:19
Понад 160 російських безпілотників атакували Україну: «постраждала» Донецька область
17:52
Росіяни авіабомбою та артилерією вдарили по Костянтинівці: у своєму будинку загинула людина
17:36
У Ростовській області РФ упіймали трьох російських бійців, які втекли з окупованої Горлівки — ЗМІ
17:00
Армія РФ обстріляла Новоекономічне на Донеччині: загинули три людини, серед них подружжя
16:38
Костянтинівка: у «Новій пошті» лише два відділення працюють на прийом посилок
15:47
На Донеччині окупанти перекинулися, ухиляючись від FPV-дрона
14:55
Путін анонсував перемир'я на три дні
14:20
Російський пілот намагався перехопити бомбер ЗСУ, але той був збитий невідомим боєприпасом
13:56
У Києві кількість жертв російської атаки 24 квітня зросла до 13
13:40
СБУ затримала таксиста з Краматорська за передачу координат мінних полів
13:19
ЗСУ втратили Су-27 під час відбиття атаки ворожих БпЛА
12:49
Москва чекає від Києва сигналу про відновлення прямих переговорів — Пєсков
12:38
Спецпризначенці НГУ «Омега» ліквідували майстра спорту РФ із лижних перегонів
11:58
Путін подякував військовим із КНДР за допомогу в боях за Курську область
11:41
Черкаську область атакували понад 10 «Шахедів», є вибухи та дим
11:26
Українські оператори дронів звільнили з російського полону трьох побратимів
10:52
В Україні Януковичу заочно додали ще 15 років позбавлення волі
усі новини
ВІДЕО
Удар по російській РЛС у Курській області. Фото: «Досьє шпигуна» Український безпілотник уразив російську РЛС у Курській області
28 квітня, 19:08
Авто із загарбниками перекинулося, намагаючись ухилитися від удару FPV-дрона. Фото: кадр із відео На Донеччині окупанти перекинулися, ухиляючись від FPV-дрона
28 квітня, 15:47
Спроба перехоплення дрона ЗСУ. Фото: кадр із відео Російський пілот намагався перехопити бомбер ЗСУ, але той був збитий невідомим боєприпасом
28 квітня, 14:20
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото: ТАСС Москва чекає від Києва сигналу про відновлення прямих переговорів — Пєсков
28 квітня, 12:49
Черкаську область атакували понад 10 «Шахедів», є вибухи та дим Черкаську область атакували понад 10 «Шахедів», є вибухи та дим
28 квітня, 11:41
Оператори дронів відбили із полону російських окупантів трьох українських бійців. Ілюстративне фото Українські оператори дронів звільнили з російського полону трьох побратимів
28 квітня, 11:26

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір