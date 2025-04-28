Понад 160 російських безпілотників атакували Україну: «постраждала» Донецька область

Збитий «Шахед»;. Фото: Повітряне командування «Схід»

У ніч на 28 квітня Росія атакувала Україну 166 ударними БПЛА «Шахед» та безпілотниками-імітаторами інших типів з районів міст Курськ, Міллерово та Орел. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Основні напрямки удару – Сумська та Черкаська області.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи.



Станом на 17:00 підтверджено знищення 40 «шахедів» та безпілотників інших типів на сході, півночі та у центрі країни. Ще 74 безпілотники-імітатори локаційно втрачені.



Внаслідок ворожої атаки «постраждали» Харківщина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

Нагадаємо, що 28 квітня росіяни авіабомбою та артилерією вдарили по місту Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого у своєму будинку загинула людина.