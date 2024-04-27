Виїхав на велосипеді під обстрілами. Житель Часів Яру розповів про ситуацію у місті

Олексій зміг виїхати з Часового Яру на велосипеді. Фото: Новини Донбасу

Олексій — корінний житель міста Часів Яр. Цього дня чоловік на велосипеді залишив рідний дім. Каже, рішення далося йому вкрай непросто. Про ситуацію в місті, яке намагається захопити Росія, «Новини Донбасу» поговорили з ним, а також із головою місцевої військової адміністрації та волонтером.

«Все горіло»

«Росіяни наступають, бої чутно дедалі ближче по звуку. Дуже активно працює артилерія та розбиває все під нуль. Ми залишалися із сім'єю дуже довго. Я казав давно, що поїду з Часового Яру тільки якщо буде загроза окупації. Зараз загроза окупації, судячи логічно з урахуванням лінії фронту та карти, дуже велика, але сподіватимемося і сподіватимемося, що ні Бог, ні ЗСУ цього не допустять», — ділиться він.



На небезпечний шлях чоловік витратив близько двох годин. Велосипед навантажений особистими речами його сім'ї, які Олексій евакуював із дому. Тому крутити педалі було дуже непросто.



«Було страшнувато. Ситуація така, що постійно десь по місту прилітає. Коли виїжджаєш з одного кінця міста до іншого, то ризики потрапити під приліт — дуже великі», — наголосив він.

Часів Яр на карті DeepState

Опинившись тепер у Костянтинівці, чоловік каже, що минулий тиждень у Часовому Яру можна порівняти зі знаходженням у пеклі.



«Вигоріло багато будинків. Мій будинок дивом залишився цілим. Все горіло. Біля мене будинків десять, які були вже розбиті, які просто не було кому гасити. І зараз погода така — все в диму. Пожарища. Навіть відео є з коптерів. Це жах. Цей тиждень — тиждень пекла був», — нарікає чоловік.



Незважаючи на те, що виживати у Часовому Яру можна лише у підвалах та притулках, там ще залишається приблизно 690 мирних жителів.



«Дехто бояться невідомого, бояться кудись їхати. Кожен має свою причину. Хтось не хоче кидати свою хату, речі, майно. Тим більше, зараз у кожного так удома: там сусіди повиїжджали, там зносять», — пояснює Олексій.

Часів Яр. Фото: Новини Донбасу

Евакуація з Часового Яру все ще можлива

Поки що виїзд із міста відкритий та є можливість евакуації. Повідомлення, які розповсюджує пропаганда в російських пабликах про нібито блокування виїзду з Часового Яру українськими військами – суцільна брехня, каже Олексій.



«Це неправда, що блокують виїзд. Причому зараз активно почали люди виїжджати з Часового Яру, чиї будинки розбиті. І я зв'язувався з волонтерами, і волонтери заїжджали туди до нас, куди вже їздити не можна. Я виїхав вільно. Ніхто мені не заважав. Велосипедом, своїм ходом», — додає чоловік.



Про те, що зараз більше бажаючих евакуюватися, каже начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус. Тому не варто покладатись на російську брехню про неможливість виїзду з міста.



«Ці тези несуть саме російські канали, російські пабліки, які намагаються максимально дезорієнтувати людей. Евакуація відбувається, виїзд із міста не те, що можливий, воно відбувається щодня. І ми це робимо самі, робимо за допомогою наших друзів-волонтерів, які нам допомагають у деяких моментах, тому це продовжується. І інформація від російських ЗМІ, хотілося б сказати інакше, не відповідає дійсності», — каже Чаус.



Він наголошує, що російських військових безпосередньо у самому місті немає. «У самому Часовому Яру окупантів немає. І дай Боже, щоб і не було. Бойові дії продовжуються, вони дуже активні, дуже насичені, тому складно», — наголошує начальник міської військової адміністрації.



Часів Яр. Фото: Новини Донбасу

Незважаючи на всі складнощі, у Часовому Яру продовжує працювати «пункт незламності», регулярно завозиться питна вода, ліки, необхідні продукти.



«У місті зараз реально дуже складно. Обстріли не вщухають. Щодня, фактично, щогодини щось летить. Тому мешканцям дуже складно зараз. Потроху евакуація триває. Вчора вивезли двох людей, і щодня намагаємось одного, двох, трьох людей вивезти із міста. Базові потреби людей намагаємось забезпечувати й надалі. Гуманітарну допомогу, воду», — розповів Сергій Чаус.

«Зараз кожна поїздка вже лотерея»

Раніше журналісти «Новин Донбасу» часто їздили до Часового Яру з волонтером та місцевим жителем — Євгеном Ткачовим. Наразі чоловік констатує, що заїхати та виїхати з міста цілим та неушкодженим — непросте завдання.



«На жаль, зараз кожна поїздка вже лотерея. Їздити дуже небезпечно із двох причин. Це дрони всюдисущі, які зараз полюють на будь-яку машину: цивільне, нецивільне, з емблемами Червоного Хреста, без емблем Червоного Хреста. Хоч що намалюй, все одно їх атакують. І друга проблема: це авіабомби, КАБи або як там їх професіонали називають, вони непередбачувані, будь-якої миті можуть прилетіти. Тому і жити там стає дедалі небезпечніше, і заїжджати туди з гуманітарною допомогою дедалі небезпечніше і небезпечніше», — пояснює Ткачов.

Волонтер Євген Ткачов. Фото: Новини Донбасу

Через це місцевий волонтер ухвалив рішення: їхати лише в тому випадку, якщо йтиметься про порятунок людського життя шляхом евакуації.



«А так гуманітарної допомоги в них достатньо, всього достатньо. Вони, дорослі дядьки та тітки, прийняли усвідомлене рішення там залишатися, це їхній вибір. Потрібна буде допомога для врятування життя — я готовий ризикувати своїм життям. З інших причин, вибачте, ні», — наголосив Євген Ткачов.



Рішення Олексія евакуюватися з Часового Яру Євген вважає своєчасним.



«Багато хто про нього хвилювався: і сім'ї, і церква, і коло спілкування. Тому що дуже хороша людина, яка допомагала дуже багатьом у Часовому Яру, але настав час виїжджати», — каже Ткачов.

Волонтери готують безкоштовні обіди для українських військовослужбовців. Фото: Новини Донбасу

На якийсь час Олексій затримається на Донеччині. Він ухвалив рішення допомагати волонтерам у приготуванні безкоштовних обідів для ЗСУ. Організатор цієї ідеї — пастир із Румунії. Його підтримує колега із Іспанії. Разом із небайдужими українцями з Чернівецької області вони щодня готують близько півтори тисячі порцій повноцінного обіду для українських захисників, які сьогодні стримують тиск армії РФ у Донецькій області.



«Роблю те, що можу робити. Ось зараз для ЗСУ я роблю те, що можу робити руками, так би мовити. Не лише молитвами та словом, але ще й руками. Чим можемо — тим допомагаємо», — наголосив Олексій.



Волонтери пробудуть на Донеччині близько тижня, потім вирушать додому та відвезуть Олексія до його родини, яких він ще до початку штурму Часвого Яру росіянами вивіз до Чернівецької області.