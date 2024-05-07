Громадянин РФ зґвалтував та вбив 17-річну дівчину на Луганщині

Громадянин Росії на окупованій території Луганської області зґвалтував та вбив 17-річну місцеву жительку. Фото: ASTRA/Telegram

На окупованій території Луганщини росіянин із Володимирської області зґвалтував та вбив 17-річну дівчину. Про це повідомив російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерело.



Зазначається, що кілька днів тому в окупованих Ровеньках Луганської області зникла 17-річна місцева мешканка Анастасія В. 4 травня її тіло виявили у лісосмузі у селищі Дзержинський.

За підозрою у вбивстві дівчини затримано громадянина РФ, уродженця Володимирської області, 33-річного Андрія Курбасова.



За інформацією джерела видання, чоловік зізнався, що зґвалтував дівчину в автомобілі, а потім, злякавшись, що його зловлять, ударив її ножем у серце. Тіло він закопав і обклав камінням.



Раніше повідомлялося, що на окупованій частині Донецької області розшукують російського військового Юрія Галушка, якого звинувачують у розстрілі 6 військовослужбовців гаубичного артилерійського дивізіону 10-го танкового полку ЗС РФ.