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Громадянин РФ зґвалтував та вбив 17-річну дівчину на Луганщині

07 травня 2024, 11:19

Громадянин РФ зґвалтував та вбив 17-річну дівчину на Луганщині

Громадянин Росії на окупованій території Луганської області зґвалтував та вбив 17-річну місцеву жительку. Фото: ASTRA/Telegram Громадянин Росії на окупованій території Луганської області зґвалтував та вбив 17-річну місцеву жительку. Фото: ASTRA/Telegram

На окупованій території Луганщини росіянин із Володимирської області зґвалтував та вбив 17-річну дівчину. Про це повідомив російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерело.

Зазначається, що кілька днів тому в окупованих Ровеньках Луганської області зникла 17-річна місцева мешканка Анастасія В. 4 травня її тіло виявили у лісосмузі у селищі Дзержинський.

За підозрою у вбивстві дівчини затримано громадянина РФ, уродженця Володимирської області, 33-річного Андрія Курбасова.

За інформацією джерела видання, чоловік зізнався, що зґвалтував дівчину в автомобілі, а потім, злякавшись, що його зловлять, ударив її ножем у серце. Тіло він закопав і обклав камінням.

Раніше повідомлялося, що на окупованій частині Донецької області розшукують російського військового Юрія Галушка, якого звинувачують у розстрілі 6 військовослужбовців гаубичного артилерійського дивізіону 10-го танкового полку ЗС РФ.

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