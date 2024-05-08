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Увечері 8 травня можливі відключення світла по всій Україні — «Укренерго»

08 травня 2024, 11:50

Увечері 8 травня можливі відключення світла по всій Україні — «Укренерго»

Сьогодні ввечері по всій Україні можливе відключення електроенергії. Ілюстративне фото Сьогодні ввечері по всій Україні можливе відключення електроенергії. Ілюстративне фото

В Україні в середу, 8 травня, можуть запровадити графіки відключення світла. Найскладніша ситуація очікується в енергосистемі з 18:00. Про це сьогодні повідомили в «Укренерго».

«Сьогодні ввечері з 18.00 до 23.00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях», — йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначають, що інформацію про те, як саме діятимуть графіки відключень у кожній області, оприлюднять на офіційних сторінках місцевих обленерго.

«Причина — дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завданих російськими ударами. Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00», — наголосили в компанії.

Нагадаємо, у ніч проти 8 травня окупанти випустили понад 50 ракет та 20 «шахедів» по  енергетичній інфраструктурі одразу у шести регіонах — у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.

Це вже п'ятий масований ракетно-дроновий удар по об'єктах енергетики, починаючи з 22 березня. Зокрема, пошкоджені тепло- та гідроелектростанції. Також російські ударні безпілотники пошкодили обладнання одного з об'єктів «Укренерго» у центральному регіоні.

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