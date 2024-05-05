ГУР: В окупованому Бердянську підірвали машину з організатором катівні

В окупованому Бердянську Запорізької області невідомі підірвали машину зі співробітником виправної колонії. Російські окупаційні слідчі органи проводять розслідування.



Події кваліфікували як вбивство загальнонебезпечним способом.



«За версією слідства, 5 травня 2024 року невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб працівника виправної колонії у місті Бердянську Запорізької області, де пристрій спрацював. Від травм співробітник колонії помер на місці події», — повідомили у Слідком РФ.



Наразі розшукують причетних до вбивства.



Доповнено: У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили дані загиблого.

За даними розвідки, убитий — Ананьєвський Євген Олександрович.

«Ананьєвський — один з організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77, де він обіймав свою окупаційну посаду», — повідомили в ГУР.

У розвідці стверджують, що цей чоловік був причетний до тортур над українськими полоненими.