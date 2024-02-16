Росіяни наступають на Часів Яр: Чим загрожує окупація міста

Часів Яр. Фото: Новини Донбасу

Ситуація в районі Часового Яру стає все більш напруженою. Головна ціль російських військ на цьому напрямку — окупувати місто, потім Костянтинівку та наступати на міста Краматорської агломерації. Про ситуацію на фронті та про те, чи можливий швидкий прорив росіян — у матеріалі «Новин Донбасу».

Наступ на Часів Яр

З січня 2024 року російські війська активізувалися на цьому напрямку. В ранкових зведеннях голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна щодня фігурує Часів Яр, який є наразі містом-щитом. Адже у разі захоплення населеного пункту, війська РФ матимуть можливість просунутися у напрямку Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та Слов'янська. Це, у свою чергу, дозволить росіянам діставати до цих міст з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Однак варто відзначити, що Часів Яр розташований на височині, тому військам РФ дуже важко наступати.



Ще наприкінці минулого року командувач Сухопутних військ ЗСУ, а нині головнокомандувач Олександр Сирський наголошував, що окупанти наступають на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. За його словами, Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників.



«На ньому вони зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи "Шторм Z" та "Шторм V"», — зазначив генерал у своєму Telegram-каналі.

Часів Яр на карті DeepState

Росіяни атакують місто за допомогою дронів

Президентські вибори в РФ, які пройдуть в березні цього року, зумовлюють окупантів використовувати будь-яку зброю для досягнення своєї мети. Застосування БПЛА є ключовою зброєю ворожої армії в районі Часового Яру.



Заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер нещодавно відвідав Часів Яр, який, на його думку, може стати другим Бахмутом. Військові наголошують, що останніми днями атаки посилилися, а найближчими тижнями, ймовірно, стануть ще сильнішими.



«Це наступне місто, яке росіяни хочуть захопити. Особливо небезпечні дрони, якими росіяни атакують тут. Солдати кажуть, що останніми днями вони посилилися, а найближчими тижнями, швидше за все, стануть ще сильнішими. Так що це місто може стати наступним, яке матиме вигляд так само, як Бахмут. Зрозуміло одне — у росіян перевага. Вони метр за метром просуваються на захід», — заявив журналіст.



Активне використання дронів підтверджують і аналітики з проєкту DeepState, які фіксують, що одна з причин успіху загарбників — масове застосування скидів і FPV-дронів, якими противник виносять позиції Сил оборони, завдаючи важкі втрати пораненими і загиблими.

На Бахмутському напрямку точаться активні бої

У зведенні Інституту вивчення війни йдеться, що окупанти просунулися поблизу Бахмута на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі. Попри те, що російські військові блогери стверджували, що сили РФ просунулися поблизу Богданівки (на північний захід від Бахмута) і знаходяться за два кілометри від міста Часів Яр (на захід від Бахмута), ISW не спостерігав візуальних доказів, що підтверджують ці твердження.



В даний час ISW оцінює, що російські сили знаходяться приблизно за 2,3 кілометри від східної околиці Часового Яру. Позиційні бої тривали у Богданівці; на захід від Бахмута у Івановського; на південний захід від Бахмута поблизу Кліщіївки та Андріївки; на південь від Бахмута біля Майорського, Південного та Нью-Йорка.



Повідомляється, що підрозділи російського 331 полку повітряно-десантних військ (ВДВ) 98-ї дивізії ВДВ продовжують діяти у напрямку Часового Яру, а підрозділи російської 83-ї окремої гвардійської бригади ВДВ продовжують діяти поблизу Кліщіївки та Андріївки.