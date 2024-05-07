Головне за день: РФ просувається до Покровська. «Інавгурація» Путіна – бойкот ЄС

Політика



Сполучені Штати Америки визнають Володимира Путіна Президентом Росії. Проте не делегуватимуть своїх представників на його інавгурацію. Раніше низка країн заявила про те, що не делегуватиме своїх представників на «інавгурацію» Путіна. Від участі у церемонії, серед решти, утрималися Німеччина, Велика Британія, США та Канада. З країн Євросоюзу прибули лише посли Франції, Угорщини та Словаччини.



Під час «інавгурації» Путіна у Кремлі не працювали мобільний зв'язок та інтернет. Ще одним із заходів безпеки, характерним для Путіна, було обов'язкове надання гостями заходу результатів тесту на коронавірус.



Суспільство



Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що на підконтрольну Україні територію вдалося повернути маму та бабусю колишньої військовополоненої.



СБУ викрила мережу агентів, яка готувала вбивство Президента України Володимира Зеленського та інших представників найвищого військово-політичного керівництва країни.



Бойові дії



За даними українського аналітичного онлайн-сервісу DeepState, війська РФ просунулися поблизу Новопокровського. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Авдіївській осі українські військові відбили 31 атаку на околицях Новоолександрівки, Новопокровського, Сокола, Уманського, Яснобродівки, Нетайлово та Невельського.



Голова Офісу Генерального прокурора України Андрій Костін повідомив, що майже половина північнокорейських ракет, які запускала Росія протягом зими 2024 року, не долетіли до цілі, тому що вибухнули в повітрі. Відомо, що Україна вже досліджувала уламки 21 із майже 50 ракет.



На війні загинув 21-річний Назарій Гринцевич із позивним «Грєнка». Він був наймолодшим захисником «Азовсталі» у Маріуполі. Відомо, що військовий загинув 6 травня. На якому саме напрямку, не уточнюється. У вересні 2022 року Назарій Гринцевич був одним із 215 українських військових, звільнених із полону в рамках великого обміну. Захисник був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.



Російський літак скинув бомбу на село Воронцовка у Краснодарському краї. Після падіння бомба вибухнула. Попередньо, постраждалих немає. До цього російські літаки «впустили» дві бомби за два дні на Бєлгородську область. 4 травня в результаті позаштатного сходу ФАБ-500 на Бєлгород постраждали 7 осіб, у тому числі дитина, пошкоджено 31 будинок та 10 авто. 3 травня авіабомбу ФАБ-250 виявили у районі села Крутий Лог. Евакуювати жителів не довелося, постраждалих та руйнувань немає. Боєприпас передали військовим для подальшого знищення.



Увечері окупований Луганськ зазнав ракетного удару. Після «прильоту» почалася сильна пожежа. Стверджується, що удару по Луганську завдано балістичними ракетами ATACMS. Судячи з кадрів, опублікованих очевидцями, горить нафтобаза. Факт удару по нафтобазі у Луганську підтвердив голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.



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