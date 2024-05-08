Україна наздогнала Росію за виробництвом далекобійних ударних БПЛА — «Укроборонпром»

2024 року Україна змогла наздогнати Росію за кількістю виробництва дронів-камікадзе, які схожі на «шахеди». Про це в інтерв'ю для АрміяInform заявив гендиректор «Укроборонпрому» Герман Сметанін.

Приватні компанії не здатні виробляти потрібну кількість дронів для Сил оборони, тому укладаються контракти на ліцензійне виробництво на потужностях «Укроборонпрому». Завдяки цьому вдалося наростити виробництво дронів-камікадзе, схожих на «Шахед-131» та «Шахед-136».

«У 2024 році Україна наздогнала Росію за кількістю виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників. Як сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин: "Те, що на Росії вибухає, це все наше". І це факт», — розповів Сметанін.

Також він додав, що кооперація з приватними виробниками триває, а для розробки нових видів озброєнь залучено велику кількість приватних розробників та науковців. Гендиректор «Укроборонпрому» стверджує, що є інноваційні розробки, які відповідали б завтрашньому дню.

Існує потреба в нарощуванні темпів виробництва для українських захисників, тому акціонерне товариство йде на кооперацію з бізнесами.

Раніше повідомлялося, що українські морські дрони наразі оснащуються ракетами на борту.