Російські військові 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області минулої доби

Російські окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти на Донеччині ні вдень, ні вночі. Фото: Донецька ОВА

Населені пункти Донецької області минулої доби були обстріляні 11 разів російськими військами. Про це станом на ранок 7 травня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Великій Новосілці пошкоджено будинок.

Покровський район. У Мар'їнській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт у Єлизаветівці. У Курахівській громаді обстріляно Курахове, Курахівку та Веселий Гай.

Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано гараж у Зарічному. В Іллінівській громаді пошкоджено чотири будинки: два у Калиновому та два у Старій Миколаївці.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджено 10 приватних будинків та 2 господарські будівлі.

З лінії фронту евакуйовано 506 осіб, у тому числі 51 дитину, йдеться у повідомленні глави ОВА.

Раніше повідомлялося, що минулої доби в результаті російських атак загинув житель Петрівки Донецької області, в Костянтинівці поранено чотирьох людей.