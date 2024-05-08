Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства

Ігорю Коломойському повідомлено ще про одну підозру — в організації замовного вбивства. Фото: Комерсант

Правоохоронці повідомили Ігорю Коломойському про ще одну підозру — в організації замовного вбивства. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора відомому бізнесменові, підозрюваному у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомлено про підозру у скоєнні ще одного злочину, пов'язаного з організацією вбивства на замовлення (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 15). п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України)», — йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора у середу, 8 травня.

Зазначається, що за матеріалами слідства, підозрюваний, «діючи за мотивами особистої помсти, замовив убивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка "спеціалізувалася" на скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів, включно з фізичною розправою над конкурентами».

Члени банди вчинили напад на директора однієї з юридичних компаній, завдали йому ударів та ножових поранень у життєво важливі органи.

«Водночас цей злочин не був доведений до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди», — зазначено в повідомленні Офісу Генпрокурора.

За словами народного депутата України VIII скликання Сергія Лещенка, йдеться «про підозру Коломойського у замаху на адвоката Сергія Карпенка за відмову виконувати вказівки у корпоративній суперечці навколо підприємства "Дніпроспецсталь" (Запоріжжя)».

Як повідомляє Офіс Генпрокурора, наразі прокурори та слідчі здійснюють невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття всіх осіб, причетних до скоєння злочину.

Підозрюваний перебуває під вартою.

Видання «Українська правда» з посиланням на інформацію з Нацполіції повідомляє, що напад стався у серпні 2003 року у Феодосії. Тоді четверо чоловіків завдали потерпілому удари металевим прутом по голові та ножових поранень у груди, живіт та спину. Завадила зловмисникам завершити справу дружина потерпілого, а лікарям вдалося врятувати його життя.

За кілька днів виконавців злочину затримали, а згодом засудили до позбавлення волі на термін від 6 до 12 років.

Розслідування щодо встановлення замовника вбивства виділене в окреме провадження. І лише 8 травня 2024 року Коломойському оголосили про підозру.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Служба безпеки України вручила підозру українському бізнесменові Ігорю Коломойському за статтею про шахрайство та легалізацію (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом.

Пізніше Коломойському повідомили про нову підозру — у заволодінні майже 6 млрд грн. найбільшого українського приватного банку.