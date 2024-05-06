Окупована Кремінна на Луганщині потрапила під обстріл

Це все, що залишилося від кінотеатру «Дружба» в Кремінній Луганській області. Фото: «МЧС ЛНР»

В окупованій Кремінній Луганської області вчора стався обстріл. В результаті – зруйнована будівля кінотеатру «Дружба».



Український телеграм-канал «Трикутник» пише, що у «Дружбі» розташовувалися російські військові. Наголошується, що ЗСУ завдали удару з РСЗВ HIMARS.

Водночас «МНС ЛНР» лише повідомило, що внаслідок обстрілу стався спалах на території ринку. Стверджувалося, що минулося без загиблих та постраждалих.

Раніше повідомлялося, що більше сотні російських військових загинули під час ракетної атаки ЗСУ на полігон в Луганській області.