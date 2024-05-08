Російські військові атакували енергооб'єкти у шести областях України

Наслідки атаки. Фото: Соцмережі

Вночі 8 травня війська РФ здійснили чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Удари припали на шість областей. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.



«Агресор не полишає планів позбавити українців світла. Знову масована атака на нашу енергетику», — написав міністр.



За інформацією Галущенка, атаковані об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.



Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.



У компанії ДТЕК зазначили, що ударів, зокрема, завдано трьом ТЕС. Це вже пʼятий масований обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяці.



«Противник хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію», — зазначив Галущенко та закликав українців дбайливо використовувати електроенергію, особливо в ранкові та вечірні години.



За інформацією Тelegram-каналу «Монітор», під час останніх атак російські війська застосовували:

крилаті ракети Х-101/555, запущені щонайменше чотирма бортами Ту-95 з району Саратовської області Росії;

крилаті ракети «Калібр», запущені ймовірно з підводного човна в акваторії Чорного моря;

керовані авіаційні крилаті ракети Х-59/69 з бортів Су-34/Су-35;

балістичні ракети «Іскандер-М/С-400»;

Ударні БПЛА типу «Шахед».

Зазначається, що ракети Х-101/555 подолали найбільшу відстань приблизно 1830 кілометрів, перш ніж досягли Стрия Львівської області.



Також по Україні завдано удару аеробалістичною ракетою «Кинджал». Вона долетіла до Стрия.



Під атакою перебували Запоріжжя, населені пункти у Київській, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.



«Ракетна атака тривала 2 години. Атака БПЛА тривала 5 годин», — йдеться у повідомленні.



Частину ракет знищили сили ППО.