Росіяни вивозять обладнання Авдіївського коксохіму — ЦНС

Російські окупанти почали вивозити як металобрухт обладнання розбитого ними місцевого коксохімічного заводу. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
«Російські загарбники вивозять брухт із залишків коксохімічного заводу до порту Маріуполя», — йдеться у повідомленні.
За інформацією ЦНС, «реалізацією» конструкцій Авдіївського коксохіму опікуються компанії, підконтрольні главі угруповання «ДНР» .
«Звісно, прибуток від реалізації отримають фірми Дениса Пушиліна», — йдеться у публікації ЦНС.
Раніше повідомлялося, що лише 19 багатоквартирних будинків в окупованій росіянами Авдіївці відновлять, щодо решти – передбачається будівництво нових.