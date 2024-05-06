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Війська РФ окупували Кислівку на Харківщині — DeepState

06 травня 2024, 09:59

Війська РФ окупували Кислівку на Харківщині — DeepState

Війська РФ окупували Кислівку на Харківщині, – повідомляє український аналітичний онлайн-сервіс DeepState.

У захопленні Кислівки за даними аналітичного сайту помічені 272-й та 7-й мотострілецькі полки. Таким чином, російські окупанти продовжують тиснути на оборону ЗСУ у напрямку Куп'янська.

Війська РФ окупували Кислівку на Харківщині. Фото: скріншот онлайн карти DeepState

Також зазначається, що російські окупаційні сили просунулися південніше Первомайського та північніше Нетайлового.

Тривають бої біля Часового Яру, Новоолександрівки, Семенівки, Старомайорського та Красногорівки.

У Генеральному штабі ЗСУ додали, що Росія завдала загалом двох ракетних та 120 авіаційних ударів, 89 ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах.

Нагадаємо, Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська повністю окупували селище Очеретине на Донеччині.

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