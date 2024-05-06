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Безпілотник ГУР знищив швидкісний катер російських загарбників у Криму

06 травня 2024, 10:35

Безпілотник ГУР знищив швидкісний катер російських загарбників у Криму

За мить до удару по російському військовому катеру. Кадр із відео За мить до удару по російському військовому катеру. Кадр із відео

У ніч проти 6 травня у тимчасово окупованому Криму морським безпілотником «Магура V5» ліквідований російський швидкісний катер. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на співрозмовника в ГУР МОУ.

Зазначається, що це сталося у пункті базування у районі бухти Вузька (район Чорноморське).

Раніше повідомлялося, що в окупованому Бердянську підірвали машину з організатором катівні.

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