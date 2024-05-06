Безпілотник ГУР знищив швидкісний катер російських загарбників у Криму

За мить до удару по російському військовому катеру. Кадр із відео

У ніч проти 6 травня у тимчасово окупованому Криму морським безпілотником «Магура V5» ліквідований російський швидкісний катер. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на співрозмовника в ГУР МОУ.

Зазначається, що це сталося у пункті базування у районі бухти Вузька (район Чорноморське).

Морський дрон Magura V5 ГУР МОУ уразив швидкісний катер Чорноморського флоту РФ у Кримуhttps://t.co/sl3VqTs9Ej pic.twitter.com/zrmU4G29mg — Новини Донбасу (@novostidnua) May 6, 2024

Раніше повідомлялося, що в окупованому Бердянську підірвали машину з організатором катівні.