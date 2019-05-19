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«Минск» на кону, избыток донбасской стали в РФ и стрельбы для школьников. Главное за неделю

19 мая 2019, 23:42

«Минск» на кону, избыток донбасской стали в РФ и стрельбы для школьников. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ»  вспоминает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 13 - 19 мая.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Украина откажется от выполнения Минских договоренностей, если Германия и Франция добьются снятия санкционного давления с РФв Совете Европы, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

Первая вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко покидает должность уполномоченной президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

ЕС не планирует вводить новые санкции против России из-за решения о раздаче российских паспортов жителям отдельных районов Донбасса. 

Права человека

«Суд» при группировке «ЛНР» приговорил жителя подконтрольного боевикам Алчевска Виталия Буянова к 12 годам лишения свободы по обвинению в «государственной измене».

«ЛНР» приговорила жителя Голубовки (ранее Кировск) к 8 годам лишения свободы за «государственную измену».

«ДНР» приговорила члена одного из своих вооруженных формирований к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в работе на Службу безопасности Украины.

«ДНР» возобновила контроль граждан, въезжающих в подконтрольный ей поселок Седово в Донецкой области. Для въезда в поселок необходимо заполнить миграционную карту, для чего нужно иметь паспорт или военный билет.

По информации директора «Восточной правозащитной группы» Веры Ястребовой, работников бюджетной сферы на неподконтрольных территориях Донбасса принуждают к получению российских паспортов.

Боевые действия

Бывший военный 76-й дивизии ВДВ России из Пскова на условиях анонимности подтвердил «Новой газете» участие его бригады в боях на Донбассе. Военным сказали, что они «были на учениях и заблудились». Их также лишили премии, а раненным военным выплатили по 1 млн рублей, рассказал источник газеты. 

Экономика

Магнитогорский металлургический комбинат (РФ) прогнозирует избыток стали в России из-за роста импорта из неподконтрольных Украине районов Донбасса. Источники РБК оценивают эти поставки более чем в 1 млн т в этом году. 

Общество

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин назначил своим советником Игоря Мартынова, занимавшего должность заместителя председателя «правительства ДНР». С октября 2013-го по октябрь 2016-го Мартынов был «мэром» Донецка.

«ЛНР» провела учебно-полевые сборы для школьников 10-х классов. Подростков учили стрелять, разбирать-собирать автоматы и другим боевым навыкам.

Международный комитет Красного Креста отправил в сторону Донецка гигиенические наборы, сельскохозяйственные материалы и инструменты, медицинские препараты и оборудование общим весом 38,2 тонны.

Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе

«Донбасс сегодня»: Новый этап Украины на пути в Евросоюз с новым президентом Зеленским // Как возвращение России в ПАСЕ отразится на Минских соглашениях // 5 лет со дня незаконного референдума в Донецке // Как на Донбассе меняется отношение к ЕС.

«Донбасс Реалии»: Украинская армия отбила у боевиков позиции // Как издеваются в тюрьмах боевиков? // Как наказали боевика из Чехии? // Боевики устроили праздник в группировках «ЛНР» и «ДНР».

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