Руководство СБУ подало рапорты об отставке

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, его заместители и члены команды подали рапорты об отставке. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Рапорты поданы в соответствии с военными уставами

«Делаем это искренне, вполне осознавая право нового Президента Украины инициировать кадровые изменения в руководстве Службы», — заявил Грицак.

По его словам, уровень профессионализма СБУ по оценке западных коллег «уже соответствует лучшим спецслужбам мира».

Грицак отметил, что «коллектив СБУ вместе с собратьями из числа бойцов добровольческих батальонов, вооруженных сил, Нацгвардии и МВД, всеми патриотами Украины, остановили российское военное нашествие на Донбассе».

В ведомстве напомнили, что в результате конфликта потеряли 27 сотрудников спецслужбы.

Ранее заканчивающий каденцию президент Петр Порошенко уволил секретаря Совета национальной безопасности Александра Турчинова.