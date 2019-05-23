Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном суде

Общественное движение «Общее дело» обжаловало в Верховном суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах.



Об этом сообщил координатор движения Александр Данилюк у себя в Facebook.



По его убеждению, выборы должны проходить по открытым спискам, а кандидаты должны подавать декларации.

Сегодня указ президента Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года опубликован в правительственном издании «Урядовий кур’єр». Таким образом, этот указ вступил в силу.



Очередные выборы в Верховную Раду должны были пройти осенью 2019 года.



Представители части парламентских фракций называют указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады антиконституционным. При этом все намерены участвовать в избирательной кампании.



Председатель парламента Андрей Парубий пообещал, что указ Зеленского будет обжалован в Конституционном суде.



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