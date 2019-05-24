Как проголосовать на выборах в Раду не по месту регистрации? Инструкция ЦИК

С сегодняшнего дня, 24 мая, можно изменить место голосования на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.



Для избирателей, чей избирательный адрес находится на временно оккупированной территории, достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией. Остальным гражданам придется добавить подтверждающие документы о том, что они действительно будут в день голосования в том месте, где хотят проголосовать.



Чтобы проголосовать на досрочных выборах в парламент не по месту регистрации, нужно:



• Проверить наличие себя в списках на сайте Государственного реестра избирателей

• Выбрать участок, где вам удобно голосовать. Список адресов есть на сайте реестра

• Скачать бланк заявления об изменении места голосования (тоже на сайте реестра) и заполнить его

• Прийти в отдел госреестра избирателей (в зданиях райгосадминистраций, или исполкомов) по месту регистрации, или где будете в день голосования

• Зарегистрированным на оккупированной территории достаточно взять с собой паспорт

• Другим гражданам — взять справку с работы или учебы / билеты на самолет, поезд / договор аренды жилья, подтверждающие, что в день голосования вы будете в месте, где собираетесь голосовать

• Это все необходимо сделать до 15 июля включительно.



23 мая указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении выборов в парламент на 21 июля был официально опубликован.



24 мая в Украине начался избирательный процесс досрочных выборов в парламент.